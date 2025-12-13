La concatedral de San Julian ya exhibe su primer Nacimiento

Detalle del Belén de Fernando Martnez Pérez expuesto en la concatedral de San Julián EC

La concatedral de San Julián cuenta desde este sábado con un bonito belén tradicional instalado en el margen izquierdo del acceso al templo, que puede ser visitado en su horario de apertura.

Se trata, como explicaba ayer Alejandro Varga, del Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol, que se encargó de coordinar la instalación del Nacimiento, de dar respuesta a un deseo trasladado en varias ocasiones por el propio obispo Fernando García Cadiñanos, quien ayer se encargó de bendecirlo, siendo este el primero que acoge la concatedral, que ya albergó en alguna ocasión un Misterio, pero nunca la representación completa del pueblo de Belén.

El trabajo es obra de Fernando Martínez Pérez, un entusiasta belenista que ha expuesto su obra en diferentes espacios. “Hago maquetas desde siempre, es algo que me gusta. El primer belén lo monté en mi casa y de ahí pasé a exponerlo en diversos lugares, como una cafetería, la barra de un bar... Ahora está aquí, lo adaptamos al espacio que se precise”, asevera.

Sostiene que no es un trabajo complicado ya que, como indica, se parte “de un escenario base y a partir de ahí se va configurando el resto”. Añade que lo que sí ha tenido muy presente a la hora de elaborarlo es “reflejar al máximo la vida de una aldea de 200 habitantes de hace 2.000 años, que esos días recibían más gente por el tema de las inscripciones, y se veía también mucho nómada, algún viajero y transeúntes junto a los vecinos humildes, sin grandes riquezas, que seguro que todavía eran más pobres de lo que se refleja aquí”, incide.

Por su parte desde el Grupo Sacramental afirman que “contactamos con Fernando porque sabíamos que su belén estaba disponible y accedió a ponerlo aquí”, explica Alejandro Varga, quien añade que se ha instalado una pequeña mesa petitoria al lado del Nacimiento por si alguien quiere colaborar. Una parte del dinero que se recaude irá al propio sostenimiento de la parroquia de San Julián.

IV Concurso Belenes Alfredo Martín

El IV Concurso de Belenes Alfredo Martín no puede ir mejor y hasta la fecha ya se han visitado a más de 50 candidatos. Como en anteriores campañas, “hemos tenido que volver a negar la participación a belenes de la comarca y A Coruña, lo hacemos con pena pero con el rigor que nuestras normas imponen”, explica Ana Martín, principal impulsora del exitoso certamen.

Hasta el día 19 se pueden seguir anotando quienes tengan interés en concurrir al mismo (605 619 357). “Hay belenes de una calidad increíble, otros modestos y entrañables, algunos simplemente graciosos, pero ninguno nos ha dejado indiferentes”, explica Martín en alusión a los nacimientos que ya han visto.

Otro belén que también se ha abierto a visitas es el que se ha instalado en la iglesia de Dolores, formado con las propias imágenes de la hermandad. Además, cabe recordar que continúa operativo el de la Orden Tercera que ayer, aprovechando la tregua a varias jornadas de lluvia, recibió a numeroso público. Asimismo,