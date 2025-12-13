Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

La concatedral de San Julian ya exhibe su primer Nacimiento

La organización del concurso de belenes Alfredo Martín ya ha visitado 

Montse Fernández
Montse Fernández
13/12/2025 22:37
Detalle del Belén de Fernando Pérez expuesto en la concatedral de San Julián
Detalle del Belén de Fernando Martnez Pérez expuesto en la concatedral de San Julián
EC
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

La concatedral de San Julián cuenta desde este sábado con un bonito belén tradicional instalado en el margen izquierdo del acceso al templo, que puede ser visitado en su horario de apertura.

Se trata, como explicaba ayer Alejandro Varga, del Grupo Sacramental de Fieles de Ferrol, que se encargó de coordinar la instalación del Nacimiento, de dar respuesta a un deseo trasladado en varias ocasiones por el propio obispo Fernando García Cadiñanos, quien ayer se encargó de bendecirlo, siendo este el primero que acoge la concatedral, que ya albergó en alguna ocasión un Misterio, pero nunca la representación completa del pueblo de Belén.

El trabajo es obra de Fernando Martínez Pérez, un entusiasta belenista que ha expuesto su obra en diferentes espacios. “Hago maquetas desde siempre, es algo que me gusta. El primer belén lo monté en mi casa y de ahí pasé a exponerlo en diversos lugares, como una cafetería, la barra de un bar... Ahora está aquí, lo adaptamos al espacio que se precise”, asevera. 

Sostiene que no es un trabajo complicado ya que, como indica, se parte “de un escenario base y a partir de ahí se va configurando el resto”. Añade que lo que sí ha tenido muy presente a la hora de elaborarlo es “reflejar al máximo la vida de una aldea de 200 habitantes de hace 2.000 años, que esos días recibían más gente por el tema de las inscripciones, y se veía también mucho nómada, algún viajero y transeúntes junto a los vecinos humildes, sin grandes riquezas, que seguro que todavía eran más pobres de lo que se refleja aquí”, incide.

Por su parte desde el Grupo Sacramental afirman que “contactamos con Fernando porque sabíamos que su belén estaba disponible y accedió a ponerlo aquí”, explica Alejandro Varga, quien añade que se ha instalado una pequeña mesa petitoria al lado del Nacimiento por si alguien quiere colaborar. Una parte del dinero que se recaude irá al propio sostenimiento de la parroquia de San Julián

IV Concurso Belenes Alfredo Martín

El IV Concurso de Belenes Alfredo Martín no puede ir mejor y hasta la fecha ya se han visitado a más de 50 candidatos. Como en anteriores campañas, “hemos tenido que volver a negar la participación a belenes de la comarca y A Coruña, lo hacemos con pena pero con el rigor que nuestras normas imponen”, explica Ana Martín, principal impulsora del exitoso certamen. 

Hasta el día 19 se pueden seguir anotando quienes tengan interés en concurrir al mismo (605 619 357). “Hay belenes de una calidad increíble, otros modestos y entrañables, algunos simplemente graciosos, pero ninguno nos ha dejado indiferentes”, explica Martín en alusión a los nacimientos que ya han visto. 

Otro belén que también se ha abierto a visitas es el que se ha instalado en la iglesia de Dolores, formado con las propias imágenes de la hermandad. Además, cabe recordar que continúa operativo el de la Orden Tercera que ayer, aprovechando la tregua a varias jornadas de lluvia, recibió a numeroso público. Asimismo,

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

obras pontedeume

Pontedeume inicia los trabajos de pavimentación de la bajada a la iglesia y a la playa de Centroña
Redacción
Los trabajos se acometerán en varias calles de la villa

Obras en cuatro calles de Cedeira, que mejorarán la accesibilidad y el saneamiento
Redacción
El local de la AVV de A Cabana requerirá una intervención más profunda

El Concello acometerá en 2026 el arreglo de cinco locales de asociaciones vecinales de Ferrol
J Guzmán
Navajas de la ría en el mercado pontés

El mercado de As Pontes promocionó la calidad de la navaja de la ría de Ferrol
Redacción