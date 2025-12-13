Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Ferrolterra bate el récord en creación de empresas, más de 200

Las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y la hostelería lideran el ránking en los últimos meses

X. Fandiño
X. Fandiño
13/12/2025 21:23
La construcción y el sector inmobiliario representan más de un tercio del total de las 22 sociedades desde noviembre
Jorge Meis
Ferrolterra cerrará el 31 de diciembre su mejor año en el indicador de creación de empresas. Tras llegar a finales de noviembre con un total de 197 sociedades constituidas, en lo que va de diciembre ya se han registrado otras seis en el Registro Mercantil de A Coruña, por lo que mejora el balance del año pasado –que finalizó con dos centenares de firmas nuevas– y también el de 2016, que se quedó muy cerca, en 199.

El dinamismo empresarial es una realidad que confirman también los datos del Polo de Emprendemento que desde hace unas semanas tiene su sede en el edificio de la Cámara de Comercio, en la calle María, con más de 400 proyectos atendidos por las responsables de este servicio de asesoramiento y acompañamiento que la Consellería de Emprego puso en marcha hace tres años y, hasta el pasado mes de abril, un total de 54 entidades jurídicas creadas a través de este instrumento.

El tirón del naval, con plena ocupación garantizada durante la próxima década, y todo lo que eso conlleva –fundamentalmente en el sector inmobiliario y la construcción por la demanda de vivienda de nuevos trabajadores–, está en las bases de una coyuntura favorable.

Tipología

Estas actividades y la hostelería son los objetos sociales más frecuentes en las inscripciones del Boletín Oficial del Registro Mercantil –Borme– en territorio de Ferrolterra. Entre el primero de noviembre y el pasado viernes, día 12, se habían asentado veintidós nuevas sociedades, de las que más de la cuarta parte –un total de seis– se dedican a la vivienda en sus diferentes vertientes: compraventa y alquiler de bienes inmobiliarios, promoción e inversión, arrendamiento o construcción y reformas. Se da la circunstancia de que estas nuevas sociedades se distribuyen en tres partes iguales por concello: Ferrol, Narón y también Cedeira.

Por otra parte, destaca, como es habitual, la iniciativa en el sector del alojamiento y la hostelería. En lo que respecta al primero, hay nuevos proyectos en Valdoviño y Narón. En cuanto al segundo, hay tres negocios más en Ferrol y uno en As Pontes.

El resto de las sociedades se reparten entre actividades varias como asesoría energética (Narón), taller y compraventa de vehículos (Mugardos), relojería y joyería (Narón), telecomunicaciones (en este mismo municipio), servicios médicos (Ferrol), reparación de productos electrónicos (Mañón), pesca (Ares) y consultoría informática y de medio ambiente (Ferrol), ocio (As Pontes) y educación (Pontedeume).

El concello de Ferrol suma 77 nuevas sociedades

En términos generales, el número de sociedades creadas es directamente proporcional a la población de cada municipio. Así, Ferrol lleva desde enero 77 nuevas sociedades, mientras que Narón está en las 43 en este momento. El siguiente ayuntamiento es As Pontes, que ha visto el alumbramiento de once nuevas compañías, por las nueve que nacieron este 2025 en Pontedeume y Cedeira. Ares y Mugardos, por su parte, son los siguientes, con siete, y en Mañón y Ortigueira se constituyeron otras seis en cada uno. En el otro lado de la balanza están los municipios de As Somozas y de Cerdido, que por ahora, según los datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil, todavía no han asistido este año a la creación de ninguna empresa.

J Guzmán