El mercado de As Pontes promocionó la calidad de la navaja de la ría de Ferrol

Navajas de la ría en el mercado pontés Redacción

Apostar por la compra de proximidad y especialmente por el producto fresco que ofrecen las plazas y mercados era uno de los objetivos de la actividad que este sábado se puso en marcha por parte del Concello de As Pontes en las instalaciones de la villa. Por eso, los clientes que se acercaron a la plaza –entre 12.00 y 14.00 horas– pudieron disfrutar de una degustación de productos elaborados, puesta en marcha en colaboración con la Cofradía de Pescadores de Ferrol, de la que es patrón mayor Gustavo Chacartegui.

Bajo el lema “Sabe a mar”, se puso en valor el marisco de la zona en el Mercado Municipal con recetas como las navajas a la plancha o habas con almejas, recién hechas y llenas de tradición, como explicaron los organizadores del evento.

Desde la Cofradía ferrolana se resaltó, además, que son buenas fechas para llevar productos de la ría a la mesa apostando en los mercados por “produto de proximidade, o trato humano, a calidade e o sabor de sempre”.

Uno de los productos estrella de la temporada, en cuanto a marisco se refiere, es la navaja, de la que el patrón mayor resaltó que se está convirtiendo en uno de los recursos más destacados de la ría de Ferrol.

“Es momento de ejemplares abundantes y de muy buena calidad”, indicó, además de señalar que se puede congelar, por lo que es el momento de comprarla antes de que se aproximen las navidades y de que los precios se disparen.

Además del marisco, el mercado ofrece pescado, carne, miel, huevos o productos de la huerta que permiten elaborar menús y “aquí cómprase con tempo, con conversa e con confianza”, sentenció el Concello pontés.