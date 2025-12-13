El Concello acometerá en 2026 el arreglo de cinco locales de asociaciones vecinales de Ferrol

El local de la AVV de A Cabana requerirá una intervención más profunda Emilio Cortizas

El próximo 2026 será para la urbe naval un año marcado por las obras. Con los trabajos iniciales de “Abrir Ferrol ao Mar” ya en marcha, el comienzo de la reforma de FIMO y la ciudad náutica de A Cabana en el horizonte, el saneamiento del rural en plena licitación, y otros proyectos más reducidos como la reforma de la calle Rubalcava o la plaza de Rosalía, el ejercicio que arrancará en poco más de dos semanas será toda una prueba de la capacidad de convivencia de los ferrolanos con las máquinas excavadoras.

Sin embargo, no solo las infraestructuras coparán la agenda del gobierno local, que también se ha fijado para la anualidad el responder a una de las demandas históricas de los vecinos de parroquias y lugares que rodean al núcleo urbano. Y es que, como avanzó esta semana el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, el Concello solicitó tiempo atrás la redacción de unas memorias –paso previo al desarrollo del proyecto constructivo– para el arreglo de cinco locales vecinales de titularidad municipal.

La cubierta de la sede de la AVV de Santa Icía es el principal foco de problemas E.C.

“Una de las solicitudes más recurrentes era la reparación de estos inmuebles, porque se hacían arreglos para subsanar una gotera, un desconchado... así que lo que ahora buscamos es hacer unas generales, que van desde reposición de cubiertas hasta pintado, mantenimiento de estructuras, canalizaciones y bajantes, etcétera”, explica el edil. Así, Tomé apuntó que únicamente una de estas edificaciones, la que emplea la entidad San Pablo de Catabois, está en la zona urbana, mientras que el resto –Brión, Valón, A Cabana y Santa Icía– son del rural.

A estas, relata José Tomé, se sumaría una sexta que se hará a mayores en un futuro en el local social de Covas, aunque en este caso se acometería a través de un convenio con la Diputación para su financiación al 50% y se trataría de una reforma integral. Y es que, como explica el responsable municipal, el objetivo de estos arreglos no es realizar una rehabilitación de las sedes vecinales, sino una puesta a punto que permita, de ahora en adelante, unas labores de mantenimiento más dinámicas y continuas por parte de los operarios de Obras e Servizos.

Mantenimiento general

Volviendo a las actuaciones planteadas, de las que el Concello ya cuenta con sus respectivas memorias, el concejal detalla que “los trabajos que se van a hacer son reparaciones de pintado, de electricidad, de carpintería y de albañilería”. “Va a ser un mantenimiento general y es algo que queremos hacer cada dos o tres años”, relata, apuntando que durante mucho tiempo no se acometen trabajos “ordinarios” de conservación, sino “a la cosa puntual” y que por ello luego estas intervenciones “son mucho más gordas y más caras”. A modo de ejemplo, el responsable municipal señala la situación del centro cívico de Caranza y del Carvalho Calero “en los que ya no estamos hablando de reparaciones, sino de contratos mayores”.

El parqué de la zona de gimnasio del local de Valón se dañó por las goteras E.C.

De esta forma, el objetivo del gobierno local es impulsar estas obras “lo antes posible”, con la idea de que todas, o al menos la mayoría, estén acabadas antes de 2027. En este sentido, José Tomé admite que la propuesta “va con retraso”, dado que el Concello “se concentró” durante la primera mitad del mandato “en sacar adelante contratos pendientes, como el de Jardines, que ya está en funcionamiento, o el de limpieza”. Asimismo, la idea sería simultanear el mayor número posible de trabajos, pero hay dos problemas: por una parte, la falta de mano de obra especializada puede retrasar el inicio de las labores; y, por otra, al ser una propuesta en fase de memoria, todavía no se cuenta con un presupuesto –por lo que, pese a la intención de licitarlas por lotes, se desconoce cuáles serán encargos menores, unos 40.000 euros o menos, y cuáles deberán ofertarse mediante la Plataforma de Contratación del Sector Público–.

Deficiencias

Respecto a las intervenciones que se realizarán, pese a tener carácter general, se ajustarán a las deficiencias detectadas. En el caso del local de Brión –que, como explica José Tomé, no es la sede de la entidad vecinal, sino un edificio de propiedad municipal que emplean como gimnasio y para realizar actividades de corte más deportivo–, se han constatado grietas y fisuras en las fachadas, especialmente en los pilares de la entrada; daños y desprendimientos en los canalones y en la puerta lateral del edificio, así como filtraciones en la salida de aguas residuales. A mayores, la memoria apunta la necesidad de acometer labores de pintado y la poda de un pino situado frente al local.

Las fachadas del local de Brión serán revisadas tras detectarse grietas y desconchados E.C.

En Valón la situación es similar, registrándose goteras procedentes de daños en la cubierta del inmueble, que además ha provocado humedades en paredes y techos. De igual modo, se recomienda la sustitución del parqué del gimnasio, dañado por las filtraciones; el cambio de iluminación por otra más eficiente de tecnología LED –al menos en el salón principal–; y la renovación de las cerraduras de las dos puertas exteriores.

La memoria de actuaciones para la sede de la AVV Cruceiro de Santa Icía identifica problemas de humedades en las fachadas, en varios paneles del falso techo y en el cuarto de baño, los dos primeros provocados por problemas en la cubierta –que será revisada y reparada– y el tercero por la condensación interior. Asimismo, se pintará tanto el interior como el exterior de la edificación, se reparará la llave de paso de la cocina, con una fuga de agua, y se limpiarán, arreglarán y, en caso necesario, se sustituirán los canalones y bajantes del tejado.

El mejor y el peor estado

El local social de San Pablo de Catabois, por otro lado, al ser el de más reciente construcción –es de 2011– no presenta deficiencias tan drásticas como el resto, si bien la memoria señala una serie de desperfectos a subsanar derivados de su uso, el paso del tiempo y actos vandálicos. Así, los elementos metálicos del exterior del inmueble presentan restos de óxido y pintura desconchada, por lo que se recomienda su arreglo, mientras que, por su estado, se aconseja la sustitución de las arquetas de las bajantes. También se detectaron tres cristales rotos, daños en varias cerraduras y algunos de los paneles de madera del suelo afectados por una gotera, de modo que todos ellos serán sustituidos. La actuación se completará con el repintado de la fachada y el muro exterior, “decorado” con graffitis.

Cristal dañado en el acceso al local vecinal de San Pablo de Catabois E.C.

En el extremo opuesto se encuentran las instalaciones de la asociación vecinal de A Cabana, que por su antigüedad y falta de mantenimiento presentan daños más severos. De esta forma, el informe señala que la cubierta del edificio se encuentra en mal estado, provocando filtraciones que a su vez han desencadenado desperfectos en los falsos techos y paredes interiores –que también presentan pequeñas grietas–. Asimismo, las fachadas y la rampa y escaleras de acceso, por el paso del tiempo y por actos vandálicos, han derivado en desconchados en la pintura y humedades en su superficie que deberán ser subsanadas, al tiempo que los elementos metálicos, ya oxidados, serán arreglados. De igual modo, se recomienda la sustitución del toldo de la terraza, dañado tras años de uso, y las carpinterías de puertas y ventanas, dado que al ser antiguas carecen de puente térmico –además de presentar un mal estado de conservación–. Por último, la memoria insta a pulir el suelo de terrazo del salón principal, la sustitución de la iluminación interior y la renovación completa de la zona de los aseos.