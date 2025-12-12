Ferrol
Visita a Inditex del alumnado del máster de Moda del Campus Industrial de Ferrol
Recorrieron los diferentes departamentos de la compañía para conocer todo el ciclo del producto
Alumnado del máster en Tecnoloxía Textil y Moda Sustentable, de la Escola Politécnica de Enxeñaría del Campus Industrial de Ferrol visitó la sede central de Inditex en Arteixo.
Recorrieron los diferentes departamentos de la compañía para conocer todo el ciclo del producto, desde su diseño hasta su llegada a las tiendas, incluyendo el área de diseño, las zonas de patronaje, estilismo, merchandising o escaparatismo.