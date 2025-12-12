Visita a Inditex del alumnado del máster de Moda del Campus Industrial de Ferrol

El grupo que visitó las instalaciones de la empresa coruñesa Cedida

Alumnado del máster en Tecnoloxía Textil y Moda Sustentable, de la Escola Politécnica de Enxeñaría del Campus Industrial de Ferrol visitó la sede central de Inditex en Arteixo.

Recorrieron los diferentes departamentos de la compañía para conocer todo el ciclo del producto, desde su diseño hasta su llegada a las tiendas, incluyendo el área de diseño, las zonas de patronaje, estilismo, merchandising o escaparatismo.