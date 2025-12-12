Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”

El show conjugó varias artes escénicas en una misma función Emilio Cortizas

Si “Inventio” dejó sin habla al patio de butacas del Jofre en 2022, tres años después, el escenario acoge el estreno absoluto de “Reinventio”, una producción que aprovecha rincones todavía sin explorar en la anterior propuesta, desvaneciendo ahora por completo los límites entre las distintas artes en una misma escena.

El circo, la danza, la magia y la música componen un rompecabezas que se va completando en cada número, empujando al espectador hacia “unha viaxe exterior e interior” que pasa por seguir la recomendación inicial: “desconectade os vosos teléfonos móbiles e tamén os cerebros, que é como máis se disfruta este espectáculo”.

Este es el mensaje que puso sobre aviso este viernes a las personas que asistieron al primer “Reinventio” a nivel de Galicia, así como el que sonará antes de abrir el telón en los dos pases de este sábado (a las 18.00 y a las 20.30 horas).

Se trata de la última oportunidad de dejarse maravillar con esta actuación en Ferrol, ya que, a partir de entonces, el equipo se la llevará de ruta hasta Vigo, Ourense, Pontevedra, Lugo, A Coruña y Santiago de Compostela.

No es casualidad que la ciudad sea la elegida para el debut, teniendo en cuenta que su creador tiene aquí sus raíces y hogar familiar. “Todas as persoas que nos subimos a un escenario nos expoñemos moito”, explica el director artístico Martín Varela, por lo que “canto máis arroupados nos sentimos no escenario, máis quentiños saímos”.

"Reinventio" en el Jofre Emilio Cortizas

En este punto geográfico adquiere el calor y la confianza suficiente para empezar la gira de un espectáculo basado en un relato de inspiración autobiográfica, que además interpreta como idóneo para su ciudad. En este amplio universo de las artes escénicas, “empecei namorado do mundo do circo” para después pasar a ser “dos poucos rapaces que facían ximnasia rítmica a nivel Galicia”.

Con esta disciplina se acercó al ballet, lo que le llevó a amar también la danza y, de hecho, convertirse en un habitual de estos espectáculos en el mismo teatro en el que hoy actúa. Asimismo, más tarde “irrompeu a maxia de golpe”, un mundo en el que se metió de lleno cuando tenía 11 años y que, realizando una retrospectiva de toda su trayectoria artística, le sugirió esta historia sobre “un mago que recupera a súa ilusión a través de todo o que ve”.

Relacionado con este argumento, aunque fuera del tema del espectáculo, en el acto de presentación, Martín Varela se aventuró a señalar lo idóneo de esta propuesta para su ciudad, a la que recomienda recuperar la ilusión. Al enseñarla con orgullo a personas de su entorno, “alucinan porque descubren unha cidade preciosa, fantástica para vivir e fantástica para visitar”.

La primera vez que Martín Varela subió al emblemático escenario ferrolano fue hace alrededor de 15 años, con motivo de “unha homenaxe a Ricardo Carvalho Calero, que nunca esquecerei porque foi a primeira vez que actuei nun teatro e fora bestial”, recuerda.

El público en el teatro Emilio Cortizas

En 2017 fue protagonista de su espectáculo de magia “Serendipia” y a partir de entonces se sucedieron cuatro funciones anuales de “Porta Máxica”, el festival de ilusionismo que trajo a algunos de los mejores magos del mundo, con la misma productora que ya se ocupó de “Inventio”.

El Jofre acoge a todo el equipo desde el martes para “o que chamamos unha residencia técnica”, que básicamente consiste en realizar los distintos montajes y ensamblar todos los números de este espectáculo de gran formato, que cuenta con la producción de Thinking Up Events.

Gestación

El creador narra cómo el proceso está marcado por “un intento constante de aproveitamento dos recursos que tes”. Es decir, “sabía que quería uns patinadores, por exemplo”, pero en un principio no conocía a los profesionales en concreto a los que contactaría. Así, el equipo llevó a cabo un casting a nivel internacional para seleccionar a los artistas de circo, y no fue hasta que se resolvió que se pudieron conocer las potencialidades y características de cada uno.

Siguiendo con el sector circense, formado por talentos con una trayectoria que alcanza escenarios de tres continentes, se puso el ojo en la suiza Milena Blatter, especialista en handbalancing, contorsión y suspensión capilar.

Todo un circo en el escenario de Jofre Emilio Cortizas

De la misma manera, en el elenco se integra el portugués Andrew Noronha, que ya se empezó a relacionar con este arte a sus dos años y posteriormente se formó en compañías como Urien Circus, Circo Arena o Circo Leandros, aportando a “Reinventio” su experiencia en malabares y en lenguajes que mezclan tradición familiar y técnica contemporánea.

A esta parte se suman también los ucranianos Andrii Malyna y Anastasiia Kupriyashenko, los patinadores escénicos que deseaba Varela y de los que además se aprovecha su especialidad en foot-juggling, acrobacias y otras técnicas que diluirán los límites físicos.

En el espectáculo resalta la combinación de nombres destacados del panorama internacional con el talento de Galicia, una característica que se plasma en el cuerpo de baile, otra de las columnas vertebrales que sostienen “Reinventio”.

Martín Varela durante el espectáculo Emilio Cortizas

El venezolano Anthony Brenner y las gallegas Julia Méndez, Laura Pan Meirama, Cris Amor y Fernando Rois componen un grupo que, habiéndose instruido en Druida Danza, en el Conservatorio Profesional de Lugo, el Centro Coreográfico Galego, o en compañías tanto estatales como internacionales, enriquecen la función con su rigor clásico y contemporaneidad.

Para completar el objetivo de abstraer de la realidad al público y arrastrarlo a vivir el momento hay un elemento “fundamental” que está presente durante toda la actuación: la música, algo a lo que Martín Varela siempre prestó atención “pero neste espectáculo aínda máis porque é o motor de todo”.

Música

Además, entre los espectadores habrá quien pueda reconocer que en la banda sonora “hai moito homenaxe: escóitase Milladoiro, Cristian Silva...”, melodías “da terra” entre las que destaca a un tesoro ya desaparecido, Bonovo, “que fixo un disco e desapareceu”.

De hecho, en “Reinventio” se incluyeron finalmente un total de tres temas de este grupo, que dio a conocer su denominado folk electroacústico en el Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, un trío formado por el mítico Pulpiño Viascón, el zanfonista del histórico grupo ferrolano Os Cempés y el acordeonista local Roberto Grandal, que deja su huella en diversos proyectos de gran popularidad.

Equipo

Dejando a un lado a los artistas que pueden verse sobre el escenario, detrás del resultado final existe un núcleo creativo sólido del que está al frente Martín Varela. Ya participaron en el anterior espectáculo, “Inventio”, Alberto Casas, que pone su marca personal a la iluminación; Pablo Falcón, responsable técnico, y Mercedes Suárez, coreógrafa y fundadora de Druida Danza.

“Entendémonos sen falar: xa sabemos que cousas nos gustan, que sutilezas nos emocionan...”, valora el creador. Para llevar a cabo esta segunda gran apuesta, “Reinventio” cuenta nuevamente con el patrocinio de la Xunta, a través de Turismo de Galicia, así como con la colaboración del Concello de Ferrol, que posibilitó esta estancia inicial en el Jofre.