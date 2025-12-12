Triple recital del pianista Sigfrido Cecchini en Afundación

Cecchini, en una imagen promocional Cedida

El pianista Sigfrido Cecchini ofrece hoy sábado tres recitales en el auditorio de Afundación, que comenzarán a las 18.00, 19.30 y 21.00 horas y para los que todavía hay localidades disponibles, con precios diferentes en función de la sesión y de la butaca. Los pases pueden adquirirse en la página web de Ataquilla.

El primero de los pases será un especial Disney, en el que Cecchini interpretará temas de los grandes clásicos, mientras que el segundo se centrará en “canciones inol­vidables” de artistas como Leonard Cohen, Frank Sinatra, Elton John, Ed Sheeran o Coldplay. Por último, a las 21.00, el pianista se centrará en cuatro grandes grupos: The Beatles, Abba, Queen y Mecano.