Santa Mariña abrirá el domingo una feria navideña con música, artesanía, talleres y sorteos

También contarán con la visita de Papá Noel y chocolate con churros

Redacción
12/12/2025 12:56
La entidad promovió una feria durante dos días en la Compañía de María
La entidad promovió una feria durante dos días en la Compañía de María
Daniel Alexandre
La entidad Creadores Ferrolterra y la Asociación Veciñal de Santa Mariña do Vilar organizan este próximo domingo 14 de diciembre una feria navideña en el barrio ferrolano de 11.00 a 20.00 horas con el objetivo de dinamizar la zona y facilitar las compras de cara a las fechas festivas potenciando el consumo local. 

El mercado se instalará en el pabellón, donde se ubicarán diferentes puestos que pondrán a la venta una gran variedad de productos que van desde la artesanía a la alimentación, pasando también por la segunda mano y las antigüedades. 

Desde la entidad, además, avanzan que a lo largo de la jornada se irán realizando diferentes sorteos para animar a la clientela. En paralelo, con la idea de dar todavía más motivos para visitar la feria, se podrá degustar chocolate con churros en el ambigú que está al lado del pabellón y, a las 13.00 horas, habrá música en directo con el grupo Manopuesta en la sesión vermú. 

Más tarde, a las 17.00 horas, se desarrollará un taller infantil de pintacaras con motivos navideños que será gratuito para niños y niñas, llegando a las 18.00 Papá Noel para hacerles una visita. 

Creadores Ferrolterra convoca este evento después de haber estado en una doble jornada en las instalaciones del colegio Compañía de María el pasado fin de semana, donde, al igual que sucederá el domingo, pusieron a disposición de los compradores múltiples opciones de producción local. 

