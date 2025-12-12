Papá Noel hará doble parada en Catabois

El buzón de Papá Noel está ubicado en el "vending" Cedida

La asociación de establecimientos Echo Catabois traerá a Papá Noel al barrio los próximos 22 y 23 diciembre, recorriendo los negocios junto a una elfa maquilladora y un photocall en ambas jornadas, repartiendo además caramelos.

Así, el primer día el itinerario empezará en La Florista del Castillo (17.00) para seguir hacia Urogallo y Floristería Alba (18.00), y Amorodos, Hotel Valencia y O Parrulo (19.00).

El segundo recorrido empezará en Candieira, Xangai y Triple V (18.00); Colmena, Triana y Escondite (19.00), y Daikevel y Alberimar (20.00 horas).

Además, se pueden depositar las cartas antes en el buzón que lleva las misivas directas al Polo Norte y que está ubicado en el "vending". Escribiendo un nombre y teléfono, podrán entrar en un sorteo el día 26 de diciembre.