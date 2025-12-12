Medio millón de euros para el centro de proceso de datos del Área Sanitaria de Ferrol

El renovado servicio permitirá responder mejor ante un renovado complejo hospitalario con mayor demanda EC

El Área Sanitaria de Ferrol acaba de adjudicar por más de medio millón de euros la ampliación y mantenimiento de servidores y licencias de software para esta demarcación asistencial.

El portal de Contratos de la Xunta de Galicia publicaba esta semana el expediente relativo a la adjudicación del arrendamiento, sin opción de compra, de la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de servidores y licencias de software del Área Sanitaria de Ferrol por un importe total de adjudicación de 545.390 euros, con IVA incluido.

Esta nueva contratación, indican desde la Xerencia, supone un salto tecnológico significativo, garantizando mayor capacidad, rendimiento y disponibilidad.

El objeto del pliego implica definir las características técnicas del suministro, mediante la modalidad de arrendamiento, de la ampliación y mantenimiento de la infraestructura de servidores y licencias para esta área, como son: sistemas y servidores de información; paquetes de software y equipos informáticos diversos, y servicios de mantenimiento de sistemas.

Los servidores estarán situados en el centro de proceso de datos (CPD), que se encuentra en el Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol.

En general, el impacto esperado con esta contratación se resume en una mayor capacidad de “cómputo e virtualización”, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la disponibilidad de servicios críticos, indican. Se trata, en definitiva, de una “escalabilidad” asegurada para proyectos futuros y contingencias. A todo ello se suma la optimización de costes operativos por menor consumo energético, alcanzando hasta un 50% de ahorro, y homogeneidad tecnológica. Por último, también se avanzará en la "continuidade de negocio grazas a licenzas e soporte aliñados coas últimas versións e tendencias do mercado”.

Señalan desde el Área que entre las mejoras que se prevé incorporar destacan, en el ámbito del rendimiento y capacidad de procesamiento, los servidores de última generación, que ofrecen hasta un 55% más de rendimiento en virtualización. En lo que se refiere a la memoria, tendrán mejoras de hasta el 35% en velocidad, y se duplicará también esa memoria en los servidores.

En cuanto a la escalabilidad y alta disponibilidad, habrá una plataforma de virtualización reforzada con 6 servidores para Windows, y 6 para Java/Oracle, con conectividad mejorada. En cuanto al almacenamiento y backup, se sustituirá la librería técnica, duplicando la velocidad de copia y la capacidad por cinta, manteniendo compatibilidad con las actuales. En el aspecto concreto de Software y licencia, serán las más actualizadas, y con un soporte de 4 años. En lo relativo a la eficiencia energética y sostenibilidad, supondrá una reducción del consumo energético de hasta un 50% frente a la generación anterior, contribuyendo a la sostenibilidad y ahorro.

Además, el servicio y soporte tendrá un mantenimiento diario con respuesta en tres horas.