Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer

Releva en el reconocimiento a Megasa

Redacción
12/12/2025 22:39
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024
Emilio Cortizas
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Leche Celta recibirá el próximo lunes, día 15, el Galardón Empresarial de Cofer, relevando de este modo en el palmarés a otra de las grandes compañías de la comarca, Megasa, reconocida el año pasado en un acto que tuvo lugar en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval.

En este caso, la cita tendrá lugar en otro espacio emblemático, el Casino Ferrolano, y comenzará a las 19.00 horas. Abrirá el acto el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, para dar paso a un vídeo con la trayectoria de Leche Celta en la comarca desde su fundación, en el año 1989. Actualmente dispone de tres centros de producción; además del de Andrade, en Pontedeume, está también presente en Ávila y en Meruelo –Cantabria–.

Dobarro le entregará el galardón al director general del grupo, Javier Bretón, que se dirigirá a los presentes y, posteriormente, comenzarán las intervenciones de las autoridades: la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y, para cerrar, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

La empresa tiene, entre las tres fábricas, una plantilla de cerca de 400 personas y a lo largo del último año procesó y comercializó un total de 369.500 toneladas de productos lácteos. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

pontedeume bng

El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume
Redacción
Reinventio en el Jofre

Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”
Rita Tojeiro Ces
El ideal gallego

Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros
Redacción
Blanca Escrigas

Diseños de Blanca Escrigas para felicitar la Navidad y el Año Nuevo
Redacción