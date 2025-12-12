Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer

La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024 Emilio Cortizas

Leche Celta recibirá el próximo lunes, día 15, el Galardón Empresarial de Cofer, relevando de este modo en el palmarés a otra de las grandes compañías de la comarca, Megasa, reconocida el año pasado en un acto que tuvo lugar en la sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval.

En este caso, la cita tendrá lugar en otro espacio emblemático, el Casino Ferrolano, y comenzará a las 19.00 horas. Abrirá el acto el presidente de la Confederación de Empresarios de Ferrol, Eume y Ortegal, Cristóbal Dobarro, para dar paso a un vídeo con la trayectoria de Leche Celta en la comarca desde su fundación, en el año 1989. Actualmente dispone de tres centros de producción; además del de Andrade, en Pontedeume, está también presente en Ávila y en Meruelo –Cantabria–.

Dobarro le entregará el galardón al director general del grupo, Javier Bretón, que se dirigirá a los presentes y, posteriormente, comenzarán las intervenciones de las autoridades: la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y, para cerrar, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela.

La empresa tiene, entre las tres fábricas, una plantilla de cerca de 400 personas y a lo largo del último año procesó y comercializó un total de 369.500 toneladas de productos lácteos.