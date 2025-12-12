Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las grandes imágenes del fotoperiodismo de 2024 ya pueden verse en el Torrente Ballester

Miguel Ángel López, en la categoría de foto, y Brais Lorenzo, en la serie, fueron los premiados

Redacción
12/12/2025 22:28
El concejal de Cultura, Ponte Far, en la inauguración de la muestra
El concejal de Cultura, Ponte Far, en la inauguración de la muestra
R. T.
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Las mejores imágenes del fotoperiodismo gallego pueden verse desde ayer y hasta el 25 de enero en la Sala Proxectos del centro cultural Torrente Ballester. El Club de Prensa, que organiza el certamen “Galicia en Foco”, organizó ayer, con la colaboración del Concello, el acto de inauguración de la muestra y, a la vez, la entrega de los premio a las mejores instantáneas del año pasado, que, como ya se había anunciado en su momento, recayeron en Miguel Ángel López, en la categoría de fotografía, y en Brais Lorenzo, en la de mejor serie.

López fue elegido por su fotografía “Política Municipal”, publicada en el periódico La Región de Ourense, premiada por “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.

La serie “O grande esquecemento”, publicada en Sermos Galiza, fue capaz de captar “maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio”. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

pontedeume bng

El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume
Redacción
Reinventio en el Jofre

Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”
Rita Tojeiro Ces
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024

Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer
Redacción
El ideal gallego

Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros
Redacción