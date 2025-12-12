Las grandes imágenes del fotoperiodismo de 2024 ya pueden verse en el Torrente Ballester

El concejal de Cultura, Ponte Far, en la inauguración de la muestra R. T.

Las mejores imágenes del fotoperiodismo gallego pueden verse desde ayer y hasta el 25 de enero en la Sala Proxectos del centro cultural Torrente Ballester. El Club de Prensa, que organiza el certamen “Galicia en Foco”, organizó ayer, con la colaboración del Concello, el acto de inauguración de la muestra y, a la vez, la entrega de los premio a las mejores instantáneas del año pasado, que, como ya se había anunciado en su momento, recayeron en Miguel Ángel López, en la categoría de fotografía, y en Brais Lorenzo, en la de mejor serie.

López fue elegido por su fotografía “Política Municipal”, publicada en el periódico La Región de Ourense, premiada por “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.

La serie “O grande esquecemento”, publicada en Sermos Galiza, fue capaz de captar “maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio”.