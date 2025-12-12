Las agresiones sexuales en la Antonio de Escaño llegan al Congreso de mano de Sumar

La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en imagen de archivo Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

La reciente condena a un teniente de navío por agresión sexual en la escuela Antonio de Escaño de la Armada, en Ferrol, acontencida en enero de 2024, ha llevado al grupo parlamentario de Sumar a presentar en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas parlamentarias acerca de los protocolos, las medidas de refuerzo o los mecanismos de control que se llevan a cabo en esta escuela, alertando de que se suma a otras condenas firmes por hechos semejantes en la misma institución.

Para la organización, esta repetición de casos evidencia un patrón estructural profundamente preocupante dentro de las Fuerzas Armadas y revela posibles fallos en la prevención, en la detección temprana y en la protección de las víctimas. El grupo parlamentario alerta de que estos hechos no pueden seguir tratándose como incidentes aislados.

Sumar Galicia considera que no es aceptable que una escuela de formación militar acumule denuncias y condenas sin que se produzca una revisión a fondo de sus protocolos y de su organización. La formación reclama firmeza y ejemplaridad por parte del Ministerio de Defensa, no solo en el ámbito disciplinario, “senón na transformación real dun contexto que leva anos permitindo condutas machistas, normalizacións perigosas e dinámicas de silencio”.

Sumar Galicia defiende que solo con mecanismos eficaces de supervisión, formación obligatoria y campañas de sensibilización internas será posible erradicar esta violencia. Por todo esto, los diputados Verónica Martínez Barbero y Manuel Lago solicitan al Gobierno que se facilite información detallada sobre los protocolos vigentes en la escuela, las medidas previstas para reforzar la prevención y la protección de las víctimas, así como los mecanismos de control que permitan identificar y corregir fallos estructurales.