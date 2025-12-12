Mi cuenta

La “República Independiente de Caranza” enciende su Navidad con fiesta en el centro cívico

El concejal de Servizos, José Tomé, fue el encargado de pulsar el botón que dio luz al árbol navideño

Redacción
12/12/2025 22:22
Actuación del Coro Diapasón durante el acto de encendido del árbol
Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
Aunque el encendido oficial de las luces de la ciudad naval tuvo lugar el pasado 28 de noviembre con Álvaro Carreras como protagonista, algunos barrios celebran su propia fiesta de encendido, como ocurrió en días pasados con A Graña y esta tarde con Caranza. En este caso, no hubo un futbolista para pulsar el botón, pero sí un concejal de los más activos en la zona, José Tomé.

El acto de la “República Independiente de Caranza”, como no dudó en señalar la presidenta de la entidad vecinal, Mapi Rodríguez, contó con la música del Coro Diapasón para proceder después a un brindis que inauguró la fiesta baile, amenizada por Almudena Meijomil.

Muestra de la exposición "Belenes del mundo"
Emilio Cortizas
Emilio Cortizas

Coincidiendo, además, con el encendido, la asociación inauguró la exposición “Belenes del Mundo”, de Chano Ávila, una muestra que se puede visitar de lunes a viernes en horario de mañana, de 10.00 a 14.00 horas, y por la tarde de 17.00 a 20.00 horas. Hoy, mañana y el día 21 abrirá también por la tarde de 18.00 a 21.00 horas. Asimismo, se pueden concertar visitas de colegios y entidades en el número de teléfono 650 373 926.

Canido

Pero no solo Caranza se viste de Navidad estos días, entre los barrios que llevan a cabo una amplia programación en este mes con las fiestas como punto de referencia se encuentra Canido. Precisamente mañana sábado acoge en el centro cívico la celebración de un Mercado Aberto de Arte, desde las cinco a las ocho. A las siete de la tarde se llevará a cabo un taller de “sushi galego”, especial Navidad.

El programa continuará el domingo, con el mercado artístico ya durante toda la jornada –desde las 11.00 horas–, una sesión de “mindfulness” en familia –con Espazo Branco, de 11.00 a 13.00 horas– y la presentación del cuento “Un Nadal sin luces”, de Julia Graña, que cuenta con ilustraciones de Lorena Sánchez, a las 19.00 horas.

Programación navideña de Val de Esmelle

Las actividades de este mes navideño en la parroquia de Esmelle continúan mañana sábado con la celebración de un taller de felicitaciones de Navidad, a las 17.30 horas, en la Asociación Vecinal. A las 18.30 horas comenzará la Festa da Asociación de Mulleres, con música a cargo de la rondalla Sonidos del Alba, sorteos y degustación de chocolate con churros. A lo largo de todo este mes de diciembre, en el local de la entidad vecinal se recogen alimentos que serán donados a la Cocina Económica.

