La entidad Cites organiza la segunda edición de las jornadas escolares sobre “As Pepitas”

La rondalla Lucero del Alba actuando en el CPR Santiago Apóstol Cedida

El Centro de Iniciativas Turísticas, Económicas e Sociais (Cites) de Ferrol organiza la segunda edición de sus jornadas escolares sobre la festividad de “As Pepitas”, que en esta ocasión se centrarán en los instrumentos que emplean los integrantes de las rondallas.

Esta iniciativa, según explica la entidad, tiene como objetivo “espertar o interese entre os máis novos para garantir a continuidade da festa”, además de apoyar su reconocimiento como celebración de interés turístico nacional. Así, en esta ocasión los centros participantes serán los CEIP San Xoán de Filgueira y Cruceiro de Canido, así como los CPR San Rosendo y Cristo Rey.

De este modo, los estudiantes recibirán la visita de una rondalla, un encuentro en el que, además de cantar, se profundizará en el origen de estas formaciones y del festejo en sí. Como se mencionó, los instrumentos tendrán un papel protagonista en la propuesta –recordando Cites la prevalencia de los de cuerda, aunque también se emplean panderetas, bongos o acordeones, entre otros–, de forma que previamente se remitirá a los centros un folleto digital para abordar estos temas antes de la cita.

Por último, entre los colegios participantes se sorteará un vale por valor de 200 euros para gastarlos en locales de música de la ciudad.