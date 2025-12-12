La Diócesis de Mondoñedo-Ferrol gestionará más de diez millones de euros procedentes de la Renta

El obispo durante la ruta "Línea 105 Xtantos" en la que se hizo un recorrido por las acciones que acomete la Diócesis gracias al dinero procedente de la Renta Daniel Alexandre

Casi nueve millones de euros son los que percibirá la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol procedentes de las declaraciones realizadas en la demarcación coruñesa, una cantidad a la que hay que sumar un millón y medio más que llega del área lucense.

En total podrá gestionar más de diez millones de euros procedentes de las rentas de los contribuyentes de las dos provincias diocesanas en las que se asienta.

La Conferencia Episcopal acaba de recibir los datos provisionales de la asignación tributaria realizada en favor de la Iglesia correspondiente al ejercicio 2024, relativo a la declaración de la Renta realizada esta primavera pasada.

Las cifras son buenas en general, incrementándose las mismas con respecto a la campaña anterior con un importe total asignado de 46,9 millones de euros, lo que supone un aumento del 12% en relación al año anterior.

Así, se indica que el número de declaraciones en favor de la Iglesia católica ha sido de 7.946.347, lo que significa un incremento de 106.363 más que en 2023. “Se han mantenido las 208.841 nuevas rentas del año anterior y se han obtenido nuevos declarantes”, como se explica.

Atendiendo a las declaraciones conjuntas, son más de nueve millones de españoles los que han marcado la X en favor de la administración religiosa.

Por comunidades, el número total de declaraciones ha aumentado en 16 de las 17 comunidades. Además, hay nueve de éstas que se sitúan por encima de la media, aunque no es el caso de Galicia, que está entre las que menos aportan (23,5%).

Según los datos remitidos por las delegaciones de Hacienda de A Coruña y Lugo, se puede confirmar que en el área lucense se han registrado 39.471 declaraciones con la X a favor de la Iglesia (21,98%), lo que supone una cantidad de 1.562.000 euros, mientras que en A Coruña han sido 149.908 (23,47%), cuya cuantía asciende a 8.669.000 €. Los totales del año anterior habían sido 1.330.000 y 7.132.000, respectivamente.

Así, desde la Diócesis indican que “en comparación con 2023 se mantiene prácticamente el número de declaraciones, con ligeras variaciones porcentuales, pero con un incremento significativo de los importes en ambas provincias”.

Pese a todo ello, el porcentaje general de asignaciones disminuyó un 0,34% debido al aumento de declaraciones que no marcan la X, que ha subido un 1,09% y alcanza casi el 40%. La X de fines sociales también ha caído un 1,04%.