Galicia presume de Nadal cunha ampla oferta de actos para todas as idades e gustos
Turismo de Galicia impulsa unha programación para as festas que vai máis aló da iluminación navideña
A época festiva vívese con forza na comunidade, que se gañou un lugar entre os destinos do Nadal. Turismo de Galicia impulsa unha programación no marco dos seu proxecto ‘Nadal en Galicia’ que confirma que en moitos lugares o que máis brilla non son as luces senón a estrela dos seus beléns.
É o caso da localidade pontevedresa de Valga, que presume de ter o belén artesanal en movemento máis grande de Galicia e un dos máis importantes de España, con algo máis de 4.000 pezas, moitas delas en movemento. Este belén non se limita a plasmar escenas da tradición relixiosa, senón que tamén recolle a actualidade, e entre as figuras que se poden ver este ano están o exministro José Luis Ábalos e o seu exasesor Koldo García, o papa León XVI ou o presidente de Arxentina, Javier Milei.
O belén electrónico lucense de Begonte compite en interese con este último grazas ás súas pezas artesanais e mecanismos electrónicos que se exhiben nunha superficie de máis de 150 metros cadrados.
Tamén é famoso o belén xigante de Viveiro, cun centenar de figuras a tamaño natural que representan escenas bíblicas, dispostas nun espazo duns 2.000 metros cadrados.
Nestas datas, outros municipios apostan por instalar auténticas aldeas de Nadal, como ocorre en Lalín, en Pontevedra, cos seus pequenos poboados temáticos compostos por catro decenas de pequenas casiñas nas que os nenos poden entrar e xogar. Son seis aldeas en total: da música, de Papá Noel, do Apalpador , das estrelas, dos trasnos e dos Reis Magos. Ás aldeas súmanse unha corentena de escaparates máxicos, iniciativa coa que os comerciantes decoran os seus establecementos baixo a temática do Nadal. Este ano, un deles está dedicado ás bonecas da infancia, con centenares de pezas cedidas por veciños.
Para os amantes dos espectáculos está ‘Reinventio’, unha proposta de gran formato que combina a maxia, a danza e as artes circenses nun relato visual sobre a capacidade de reinventarse e recuperar a ilusión. A xira percorrerá as principais cidades. Tampouco faltará a música estas festas grazas aos Concertos do Xacobeo.
Beléns
A Coruña
- Belén de la Grande Obra de Atocha. Baltasar Pardal Vidal, 1.Do 25/XII ao 6/I. Inaugurado en 1953 ten máis de 1.150 figuras e 120 m2
- Belén Municipal da Coruña. Pazo Municipal. Praza de María Pita. Do 12/XII ao 6/I. Representa a persoas relevantes da cidade.
- Belén Móbil de Betanzos. Praza dos Irmáns García Naveira, Edif. Liceo-2º. De mediados de decembro a mediados de xaneiro. Tel. 609691692. Narración gravada e movemento.
- Belén de Alfredo Martín na Orde Terceira. Capela da Orde Terceira, Ferrol. Do 28/XI ao 5/I . Ten máis de 80 anos de historia e 200 figuras móbiles.
- Belén da SC O Tilo. Rúa María, 182-baixo, Ares. Do 30/XI ao 4/I . Tel. 669404425. Belén de barro con 300 figuras en 70m2.
- Belén Napolitano da Catedral de Santiago. Igrexa do Convento do Carme. Rúa de Sta. Clara, 8. Ata o 11/I. 8.500 figuras en 50 m2.
- Belén Popular da Catedral de Santiago. Igrexa de Santo Agostiño. Ata o 11/I. Obra de Nicolás Almansa, ten 530 figuras que ocupan 70 m2
- Belén Tradicional de San Fiz de Solovio. Igrexa de San Fiz de Solovio. Santiago. Do 28/XI ao 5/1. Cedido por José Uzal ten 200 figuras de barro e lenzo pintado.
- Belén Familiar de Conxo. Ruela de Torrente, 6-8. Santiago. Do 6/XII ao 7/I. Tels: 981521900 / 680466876. Ten 1.250 figuras en 45 m2.
- Belén da Colexiata de Sar. Rúa de Sar. Santiago. Claustro da igrexa. Entrada polo museo. Do 15/XII a finais de xaneiro. 300 figuras en 35 m2, con luz e movemento.
- O Belén Máis Rural. Salón Noble do Pazo de Raxoi. Do 9/XII ao 8/I.
- Beléns do Mundo. Museo de Bergantiños. Antigo cárcere do partido xudicial. Martín Herrera, 8- Carballo. Do 1/XII ao 12/I.
- Belén de Ortigueira. Igrexa de Santa Marta de Ortigueira. Do 15/XII ao 10/I. Diorama de grandes dimensións.
- Belén de Liáns (www.santaeulaliadelians.com). Igrexa Nova de Santa Cruz de Liáns, Oleiros. Do 6/XII ao 2/II. Tel. 981 614 255.
Lugo
- Belén electrónico de Begonte (belendebegonte.es). Centro Cultural José Domínguez Guzmán. Quitimil, 2. Do 29/XI ao 31/I. Tel. 610 907 306. De interese turístico, móntase ininterrompidamente desde 1972 con pezas artesanais e mecanismos electrónicos.
- Concurso de Belenismo. Afundación. Praza de Sta María. Tel. incripcións 982227705.
- Viveiro Ante o Berce. Centro da cidade. Do 5/XII ao 11/I. escala natural destaca pola ambientación e o seu realismo
- Belén de Mondoñedo. Fonte Vella- Rúa da Fonte. Do 6/XII ao 6/I. É de madeira e está iluminado.
- Belén da Catedral de Mondoñedo. Praza da Catedral. Do 5/XII ao 2/I. Belén participativo de 70 m2 no que os visitantes fan de pastores.
Ourense
- Belén de Arturo Baltar. Praza de San Cosme e Damián. Do 17/XII ao 6/I. Con figuras de barro cocido de 20 a 25 cm, entre as que hai populares personaxes da cidade.
- Exposición Beléns do Mundo. Rúa do Progreso, 26. Do 11/XII ao 5/I. Tel. 988366146. Beléns vidos dos lugares onde están presentes os misioneiros diocesanos
- Belén Parada de Sil (paradadesil.es). Capela de San Ramón-Praza do Concello. Do 9/XII ao 20/III. Tel. 689683713. Obra de José María Campo Herrero.
- Belén da Viruca. Salón Parroquial da Igrexa Sta. María a Maior de Verín. Do 8/XII ao 6/I. Ducias de figuras, moitas móbiles, ten a particularidade de contar con reproducións a man de vivendas significativas de Verín. Realizado por Viruca González.
- Belén Artesanal da Veiga. Na rúa. Do 6/XII ao 8/I. Feito con elementos naturais que se transforman en figuras do reino animal propio da zona, ademais do Nacemento e o Apalpador. Implícase a veciñanza xunto co Concello.
Pontevedra
- Belén artesanal en movemento de Valga (belendevalga.es). Rúa Nova, Campaña. Do 30/XI ao 11/I. Tel. 630952515 / 986559456. De interese turístico, é un dos máis espectaculares.
- Belén Monumental de Vigo. Casa das Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. Do 16/XI ao 6/I. Tel. 669997613. O montaxe ten máis de 200 figuras que ocupan 200 m2.
- LX Concurso de Beléns. Sala de Exposicións. Sede Afundació. Rúa Policarpo Sanz, 26.
- Belén artesanal en Movemento. Subida á Igrexa de San Bieito- Gondomar. Do 1/XII ao 12/I. Conta con 220 figuras en movemento e máis de 1.000 estáticas.
- Belén de Herville. Organizado pola Asoc. Cultural e Social de Herville desde 2006. Do 8/XII ao 10/I. Tel. 638143080. Conta con 80 m2 de exposición.
- Belén do Pazo de Mos. Camiño da Rúa 1, Mos. Do 1/XII ao 7/I.
- Beléns de Tui. Catedral de Tui. Do 22/XII ao 11/I. O nacemento está situado xunto ao retablo da Expectación.
- Belén Asociación Mulleres Rurais de Moraña. Do 6/XII ao 11/I. Ocupa unha superficie de 120 m2 .
- Belén de Manolo. Avda. Enrique Peinador, 25. Mondariz-Balneario. Do 6/XII ao 2/II.
Mercados
A Coruña
Ao mercado de María Pita, súmase o de Ferrol que celebra outro de artesanía alimentaria, mentres que Santiago celebra o mercado da Estrela
Lugo
O mercado Nadalmente Lucenses abriu as súas portas o 5 de decembro cunha ampla oferta de productos típicos destas datas.
Pontevedra
Ademais do poboado de Nadal, os pontevedreses poderán visitar a Estación do Bosque e Pontevedrá Máxica. Vigo abrirá varios mercadillos.
Ourense
Á tradicional cita do mercado da cidade das Burgás, únese o poboado de Nadal con actividades como manualidades e contacontos.
Espectáculos
No Gaiás
‘Soños de argonautas’, ‘A árbore dos desexos’ ‘Vivir nas nubes’ e ‘Contos do revés’ forman parte da ampla oferta navideña da Cidade da Cultura.