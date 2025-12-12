Mi cuenta

Espazo Branco ofrece en Canido un taller de “mindfulness” en familia este domingo

Elena Fernández será la encargada de conducir la sesión, que empieza a las 11.00

Redacción
12/12/2025 12:39
Elena Fernández, a la izquierda, será la experta quien conduzca la sesión
Elena Fernández, a la izquierda, será la experta quien conduzca la sesión
Daniel Alexandre
Elena Fernández, de Espazo Branco, impartirá este domingo 14 un taller de “mi­ndfulness” pensado para toda la familia, de 11.00 a 13.00 horas en el centro cívico de Canido. 

Es una actividad enfocada a aprender a cultivar la atención plena con los más pequeños (de 3 a 10 años) y la parentalidad consciente de los adultos. 

El precio va de los 25 euros por dos personas a los 45 por cinco, rebajando 5 euros a socios. Más información en el 603 468 922.

