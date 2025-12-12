Mi cuenta

Equipos informáticos, muebles y conexiones activan la cuenta atrás para las nuevas urgencias del Marcide

La planta a estrenar tendrá 900 metros cuadrados más que el actual espacio dedicado a emergencias

Redacción
12/12/2025 12:36
Jorge Meis
El Área Sanitaria de Ferrol y, más concretamente, las futuras nuevas urgencias del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF), son las beneficiarias de dos resoluciones que se han publicado en estos días a través del portal de Contratos Públicos de Galicia, constando la adjudicación del equipamiento para la conmutación de la red, por un importe de 99.220 euros, y el suministro de 82 equipos de PC, ordenadores y pantallas, por 81.757 euros, ambas cantidades con el IVA incluido. 

Explican que en el nuevo espacio habrá un lugar reservado para las llamadas “racks de comunicaciones”, cuya misión es garantizar el funcionamiento efectivo de canales como el teléfono o los propios ordenadores. Apunta el Área que el pliego recoge la necesidad de ampliar la capacidad de conmutación de la red de datos para el hospital Arquitecto Marcide, así como su instalación y disponibilidad en condiciones óptimas, incluyendo software y licencia asociada, además de integración en el equipamiento ya existente. 

Por otra parte, recuerdan que hace algunas semanas se licitaba también la adquisición de mobiliario general con destino a la nueva planta que albergará las urgencias. En este caso, la inversión está cifrada en más de 91.500 euros con impuestos. 

Son un total de 386 elementos que van desde las mesas a las cajoneras, pasando por armarios, sillas, bancos y muebles para los vestuarios. Así, se establecen cuatro lotes diferenciados y el inventario de necesidades se elaboró con la colaboración de los profesionales sanitarios que trabajarán en el nuevo espacio, atendiendo a la distribución y a sus necesidades. 

Las Urgencias se ubicarán en el semisótano del edificio este, con entrada y salida a la calle Irmandade Doadores de Sangue, suponiendo un incremento de más de 900 metros cuadrados con respecto a la actual. 

