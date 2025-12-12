Música
El trío feminista parisino Pythies, en concierto por primera vez en España, en La Room de Ferrol
La actuación de las francesas tendrá lugar este sábado y este mismo viernes toca electrónica a ocho manos
La programación especial por el séptimo aniversario de La Room sigue en plena temporada navideña, empezando esta noche de viernes 12, a partir de las 23.00, con una nueva sesión de electrónica que lucirá la marca Ferrol con los DJ’s Vanson y Kotbien, este último con su estreno en la sala; Romario y, por supuesto, el residente Occy.
Será la antesala del concierto de las parisinas Pythies, que actúan por primera vez en España. Las entradas para esta actuación, que empezará mañana a la misma hora, con apertura de puertas a las 22.45, se pueden adquirir por anticipado en el café Sevilla, en el bar Kiwi o en la propia sala. El trío destaca por sus letras combativas y mezclar punk, grunge, brujería y feminismo a partes iguales.