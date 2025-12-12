El trío feminista parisino Pythies, en concierto por primera vez en España, en La Room de Ferrol

El proyecto de Pythies nació en 2023 y ya ha girado por buena parte de Europa y EEUU Cedida

La programación especial por el séptimo aniversario de La Room sigue en plena temporada navideña, empezando esta noche de viernes 12, a partir de las 23.00, con una nueva sesión de electrónica que lucirá la marca Ferrol con los DJ’s Vanson y Kotbien, este último con su estreno en la sala; Romario y, por supuesto, el residente Occy.

Será la antesala del concierto de las parisinas Pythies, que actúan por primera vez en España. Las entradas para esta actuación, que empezará mañana a la misma hora, con apertura de puertas a las 22.45, se pueden adquirir por anticipado en el café Sevilla, en el bar Kiwi o en la propia sala. El trío destaca por sus letras combativas y mezclar punk, grunge, brujería y feminismo a partes iguales.