Ferrol

El personal de la industria auxiliar de Navantia traslada una propuesta de mejora y unificación del plus de los astilleros

Los sindicatos quieren reunirse ya con la asociación de empresarios 

X. Fandiño
X. Fandiño
12/12/2025 14:04
Trabajadores de las auxiliares expusieron sus demandas este viernes
Trabajadores de las auxiliares expusieron sus demandas este viernes
J. G.
Los sindicatos CCOO, CGT, CIG, MAS y UGT y la comisión de auxiliares de Navantia trasladaron este viernes a la dirección de los astilleros públicos y a la asociación de empresarios de la industria complementaria una nueva propuesta de tablas salariales del denominado "plus do estaleiro", que recoge el convenio siderometalúrgico de A Coruña y que se aplica al personal que presta sus servicios en el interior de las factorías públicas. 

El secretario comarcal de la Federación de Industria de la CIG, Serxio Martínez, ha explicado este viernes en el acceso principal de Navantia, acompañado de representantes de los sindicatos y de más de un centenar de trabajadores de las subcontratas, que el documento es el resultado de "un proceso de asembleas coa industria auxiliar e que ten o aval das federacións dos sindicatos con representación no naval da ría". 

El texto, que ya tienen en su poder tanto Navantia como la asociación de empresarios del naval, se centra en las tablas salariales del citado plus (la disposición adicional segunda del convenio provincial) y, en concreto, en una serie de cambios con respecto a las que están en vigor. Así, se unifican los dos cuadros que había (aceros, por un lado, y servicios y pintura por otro) en uno solo, además de "aumentar as contías das categorías máis baixas para que non haxa tanta brecha entre elas", apuntó Martínez. 

Por otro lado, los sindicatos quieren introducir una nueva cláusula para que el plus rija en todas las licitaciones de Navantia "sen importar se se executan dentro do estaleiro ou fóra", apuntó el secretario comarcal de Industria del sindicato nacionalista. "Se unha empresa licita con Navantia ou é subcontrata dunha licitadora de Navantia e desenvolve eses traballos nun taller, eses traballadores tamén teñen que cobrar o plus", precisó.

Serxio Martínez subrayó que el documento es una propuesta "unitaria" y destaca que "contén as condicións que deben marcar a indutria auxiliar nos vindeiros anos, un ciclo de moito traballo e dunha escaseza brutal de man de obra. Con esta proposta queremos atraer xente que está facendo falta, e aínda vai facer máis falta, ao sector e, ao tempo, recuperar dereitos e mellorar as súas condicións salariais".

Las auxiliares, avanzó Martínez, están dispuestas a "chegar onde faga falta para defender estas novas condicións. A ninguén lle gusta ir ao un conflito, pero se hai que ir, iremos porque temos moi claro que as condicións teñen que cambiar".

