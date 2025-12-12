El Juzgado da la razón al empleado de una empresa de combustible por acoso laboral

El centro de trabajo se encuentra en el polígono de A Gándara Emilio Cortizas

El Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha dado la razón a un empleado de una empresa de suministro de combustible en un caso de acoso laboral. Según el escrito judicial, al que ha tenido acceso este Diario, el denunciante, que lleva trabajando en la compañía nueve años, se encuentra con una incapacidad temporal por un diagnóstico de “reacción aguda de estrés”, con trastornos de ansiedad y depresivo, por los abusos sufridos por parte de uno de los responsables de su centro de trabajo, situado en A Gándara.

Así, la sentencia detalla que el superior de esta persona la lleva “acosando” de forma continua durante años “con insultos, gritos, amenazas, humillaciones, vejaciones y todo tipo de desconsideraciones”, algo que otros trabajadores de la empresa han corroborado –señalando, además, una especial fijación hacia el denunciante–. En este sentido, el escrito relata que se llegó a alertar a la compañía matriz –con sede en Sada– de la situación, programándose entrevistas en las que participaron el afectado y su superior, pero sin que se llegasen a tomar medidas más allá de un aviso de despido que nunca se produjo. Por su parte, el presunto acosador negó los hechos, afirmando que en todo momento “veló por la realización de los trabajos con buenas formas y sin faltar al respeto a sus compañeros”.

De este modo, el Juzgado considera probada la situación, resolviendo la extinción del contrato del trabajador por incumplimiento de sus obligaciones por parte de la empresa, con una indemnización de 16.594 euros, a la que se suma otra de 7.501 por vulneración de sus derechos fundamentales.