El convenio de Navantia se firmará finalmente el martes 16

El acuerdo regula las relaciones laborales en la empresa hasta el año 2029

X. Fandiño
X. Fandiño
12/12/2025 14:21
ALX 9777 21344348
Pancartas reivindicativas el día de la botadura de la F-111, antes de la aprobación del convenio 
Daniel Alexandre
Sindicatos y dirección de Navantia firmarán el convenio colectivo el próximo martes, 16 de diciembre, a las 11.00 horas en un acto que tendrá lugar en Madrid. Se pone fin así a un proceso que, según el comité, se ha alargado mucho más de lo debido como consecuencia de que hasta ahora no se había obtenido el beneplácito del departamento de Costes y de Hacienda. 

Habrán transcurrido entonces dos meses desde que las plantillas de los diferentes centros de trabajo dieron el visto bueno al texto, que obtuvo un respaldo del 63%, y cerrar así un largo proceso negociación, puesto que la vigencia del acuerdo anterior finalizó el 31 de diciembre de 2021. 

El convenio tiene una duración de ocho años, desde 2022 hasta 2029, y su entrada en vigor era una urgencia para los sindicatos, que el martes de esta misma semana protagonizaron un paro de dos horas para reclamar el desbloqueo de una situación que se alargó "moito máis do debido, sobre todo se o comparamos co convenio anterior, que en menos de dúas semanas foi presentado, votado e asinado". 

