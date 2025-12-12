Ferrol
El consistorio acogió dos mesas de trabajo para poner en marcha el I Plan de Infancia e Adolescencia de Ferrol
Técnicos, entidades y centros educativos participan en la iniciativa
El Concello de Ferrol promovió la celebración de dos mesas de trabajo con personal municipal y representantes de entidades sociales y centros de enseñanza para impulsar el I Plan de Infancia e Adolescencia, un documento básico para postular su candidatura en el programa “Cidades Amigas da Infancia” de Unicef. Asimismo, ocho colegios se sumarán cubriendo una encuesta.