El consistorio acogió dos mesas de trabajo para poner en marcha el I Plan de Infancia e Adolescencia de Ferrol

Imagen de archivo de una ponencia en el marco de las “Cidades Amigas" AEIG

El Concello de Ferrol promovió la celebración de dos mesas de trabajo con personal municipal y representantes de entidades sociales y centros de enseñanza para impulsar el I Plan de Infancia e Adolescencia, un documento básico para postular su candidatura en el programa “Cidades Amigas da Infancia” de Unicef. Asimismo, ocho colegios se sumarán cubriendo una encuesta.