El BNG reclama al Concello inversiones de reforma y mejora en los tres mercados municipales de Ferrol

Representantes de la formación frente a la pescadería de Ucha D. Alexandre

El grupo municipal del BNG exigió esta mañana al Concello de Ferrol una mayor apuesta por los mercados de la ciudad naval, impulsando inversiones para su reforma y mejora de cara a incentivar su uso entre la ciudadanía. Lo hizo durante la presentación de su ya tradicional campaña de promoción del comercio de proximidad con motivo de los festejos navideños, bautizada en esta ocasión como “Mellor local. Mellor galego”.

La propuesta, según explicó el concejal Roberto Montero, “vaise realizar nos establecementos comerciais polos diferentes barrios da cidade por medio da militancia do Bloque Nacionalista Galego”. En este sentido, el edil insistió en que desde la formación siempre se ha apostado por el producto local, animando a los vecinos a comprar alimentos y artículos de Galicia en establecimientos de la zona.

“Cremos que se houbese un goberno un pouco digno debería ter algunhas prioridades, como sería arranxar dunha vez todas as prazas que temos na cidade”, defendió Montero, denunciando, en el caso de Recimil, que se ha anunciado en múltiples ocasiones su reforma y que incluso se destinaron varias partidas en los presupuestos municipales, “pero ao final vese que a aposta dos diferentes gobernos que houbo últimamente non é esa”. Otra de las iniciativas de la campaña de la que se hizo eco el concejal ferrolano es la limitación a la implantación de nuevas superficies comerciales, poniendo como ejemplo el espacio reservado para ello en el proyecto de reforma del acuartelamiento Sánchez Aguilera, el cual además, afirman, tiene carácter “especulativo”.

Así, considera que la apertura de un centro en este punto no solo restaría espacio de ocio y esparcimiento a los vecinos, sino que también sería lesivo para el comercio de A Magdalena, donde siguen aumentando los locales vacíos. Precisamente respecto a este último tema, el nacionalista recordó que el BNG propuso en el pleno de la ciudad naval la creación de una “bolsa” de establecimientos desocupados, que gestionaría el Concello y con bonificaciones en el IBI para quienes hiciesen uso de ella, pero que fue rechazada.

Por su parte, el diputado del Bloque en el Parlamento de Galicia, Ramón “Mon” Fernández, defendió “a importancia do comercio local no tecido urbano de calquera cidade”, ejerciendo como elemento dinamizador de la economía y cohesivo de la vecindad. En este sentido, el representante lamentó que el Partido Popular votase en contra de todas las enmiendas presentadas a los presupuestos de 2026, apuntando que una de ellas iba destinada a este fin, planteando un incremento en la partida para la Dirección Xeral de Comercio hasta alcanzar los 42,5 millones de euros –en lugar de los 27 fijados, una cuantía que, a su juicio, es insuficiente–.

Por último, Fernández Alfonzo quiso, alejándose de la faceta política de la campaña, hacer un llamamiento a los vecinos para que, en sus compras navideñas, tengan “esa conciencia de promover o que temos ao pé da casa” porque “é bon para todos e para todas”.