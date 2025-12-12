Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El BNG reclama al Concello inversiones de reforma y mejora en los tres mercados municipales de Ferrol

La formación presentó esta mañana su nueva campaña para impulsar el consumo local durante la Navidad

J. Guzmán
J. Guzmán
12/12/2025 21:50
Representantes de la formación frente a la pescadería de Ucha
Representantes de la formación frente a la pescadería de Ucha
D. Alexandre
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El grupo municipal del BNG exigió esta mañana al Concello de Ferrol una mayor apuesta por los mercados de la ciudad naval, impulsando inversiones para su reforma y mejora de cara a incentivar su uso entre la ciudadanía. Lo hizo durante la presentación de su ya tradicional campaña de promoción del comercio de proximidad con motivo de los festejos navideños, bautizada en esta ocasión como “Mellor local. Mellor galego”.

La propuesta, según explicó el concejal Roberto Montero, “vaise realizar nos establecementos comerciais polos diferentes barrios da cidade por medio da militancia do Bloque Nacionalista Galego”. En este sentido, el edil insistió en que desde la formación siempre se ha apostado por el producto local, animando a los vecinos a comprar alimentos y artículos de Galicia en establecimientos de la zona.

“Cremos que se houbese un goberno un pouco digno debería ter algunhas prioridades, como sería arranxar dunha vez todas as prazas que temos na cidade”, defendió Montero, denunciando, en el caso de Recimil, que se ha anunciado en múltiples ocasiones su reforma y que incluso se destinaron varias partidas en los presupuestos municipales, “pero ao final vese que a aposta dos diferentes gobernos que houbo últimamente non é esa”. Otra de las iniciativas de la campaña de la que se hizo eco el concejal ferrolano es la limitación a la implantación de nuevas superficies comerciales, poniendo como ejemplo el espacio reservado para ello en el proyecto de reforma del acuartelamiento Sánchez Aguilera, el cual además, afirman, tiene carácter “especulativo”.

Así, considera que la apertura de un centro en este punto no solo restaría espacio de ocio y esparcimiento a los vecinos, sino que también sería lesivo para el comercio de A Magdalena, donde siguen aumentando los locales vacíos. Precisamente respecto a este último tema, el nacionalista recordó que el BNG propuso en el pleno de la ciudad naval la creación de una “bolsa” de establecimientos desocupados, que gestionaría el Concello y con bonificaciones en el IBI para quienes hiciesen uso de ella, pero que fue rechazada.

Por su parte, el diputado del Bloque en el Parlamento de Galicia, Ramón “Mon” Fernández, defendió “a importancia do comercio local no tecido urbano de calquera cidade”, ejerciendo como elemento dinamizador de la economía y cohesivo de la vecindad. En este sentido, el representante lamentó que el Partido Popular votase en contra de todas las enmiendas presentadas a los presupuestos de 2026, apuntando que una de ellas iba destinada a este fin, planteando un incremento en la partida para la Dirección Xeral de Comercio hasta alcanzar los 42,5 millones de euros –en lugar de los 27 fijados, una cuantía que, a su juicio, es insuficiente–.

Por último, Fernández Alfonzo quiso, alejándose de la faceta política de la campaña, hacer un llamamiento a los vecinos para que, en sus compras navideñas, tengan “esa conciencia de promover o que temos ao pé da casa” porque “é bon para todos e para todas”.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

pontedeume bng

El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume
Redacción
Reinventio en el Jofre

Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”
Rita Tojeiro Ces
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024

Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer
Redacción
El ideal gallego

Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros
Redacción