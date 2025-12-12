Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Ecovidrio instala un gran árbol de botellas en la ciudad para concienciar sobre el reciclaje

La inauguración del elemento tendrá lugar el próximo lunes a las seis de la tarde

Redacción
12/12/2025 21:52
Operarios instalando el árbol de botellas en la plaza de España
Operarios instalando el árbol de botellas en la plaza de España
Daniel Alexandre
La entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio, en colaboración con el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia, ha instalado en la plaza de España un gran árbol de Navidad hecho con botellas. La iniciativa, como explicó su impulsora, tiene como objetivo “sensibilizar a la ciudadanía sobre el reciclaje de residuos de envases de vidrio” durante estas fechas señaladas, recordando además que en esta época se genera “alrededor del 20%” de este material de todo el año.

Así, la inauguración de este ornamento, que estará iluminado durante todos los festejos, tendrá lugar el próximo lunes, día 15, a las seis de la tarde. En el acto, abierto a la ciudadanía, participarán la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el gerente de Ecovidrio, Germán Llana.

La idea inicial, según detallaron ayer fuentes municipales, era instalar el árbol sobre el acceso subterráneo al aparcamiento de la plaza de España con el objetivo de que fuera visible a lo largo de la carretera de Castilla, pero finalmente se optó, por seguridad, por colocarlo entre las entradas superiores para usuarios del espacio de estacionamiento.

