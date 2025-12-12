Diseños de Blanca Escrigas para felicitar la Navidad y el Año Nuevo

Blanca Escrigas en la Central Librera R.T.

Cada mes del año, una ilustración de un rincón emblemático algunos de los bares más míticos de Ferrol. Esa es la propuesta que, a modo de calendario, hace un año más la artista local Blanca Escrigas y que este viernes presentó oficialmente en la Central Librera de la calle Dolores en un acto en el que se expusieron, además, cada una de las doce obras que componen ese álbum de imágenes creadas por el talento de la ferrolana.

De su arte también ha echado mano este año el Concello de San Sadurniño para felicitar las fiestas, con postales que pueden recogerse gratuitamente en las oficinas del registro municipal, en la Casa da Cultura y en la librería Brétema, además de formar parte de las cestas de la campaña “Polo Nadal, consumo local”.

La fachada de Santa María la Mayor del Rosario vista desde el atrio, el lateral de Santa María de Naraío, la iglesia de San Paio –Ferreira– y la de Lamas, con sus respectivos palcos de la música; la de Santa Mariña do Monte con su peculiar cubierta; las de Igrexafeita y Bardaos, la más pequeña de San Sadurniño son los siete templos parroquiales que, además de su función como espacios de culto religioso, son elementos de un gran valor patrimonial. Así, la concejala de Cultura, Ara Bellas, explicó que se buscó algo que fuera representativo de las parroquias, ya que las iglesias se identifican como algo propio, más allá de las creencias de cada uno.

El proyecto de felicitar las fiestas con una tirada de tarjetas postales surgió a finales de verano, a raíz del sorteo de los cuadros pintados durante la Feria Rural. La ilustradora ferrolana Blanca Escrigas fue una de las artistas participantes y se gestó entonces la iniciativa de Navidad. El resultado son estas siete láminas dibujadas con pluma y pintadas luego con acuarela, con el estilo característico y lleno de color que le da a su obra, especialmente al trazado de edificios, puesto que ella es arquitecta además de pintora.

Fue el también artista y diseñador Juanlu Fernández –Juanlu Nacha– el encargado de digitalizar cada obra y de adaptarla al formato normalizado de Correos, que incluye en la parte trasera las líneas de dirección, el sitio reservado para el sello y el franqueo, y los logos del Concello y del Xeoparque. El regidor, Secundino Casal, explicó que, además, la finalidad de las tarjetas es hacer que la gente escriba y felicite la Navidad como hacíamos antes del WhatsApp, de puño y letra.