Ferrol

Denuncian nuevos episodios de conflictividad en el área de Recimil

Un vecino del barrio asegura que la situación está empeorando y que se ha reducido la presencia policial

Redacción
12/12/2025 22:05
El último incidente, una trifulca entre varias personas, tuvo lugar durante la madrugada del pasado viernes
D. Alexandre
Los episodios de conflictividad en el entorno del barrio de Recimil parece que se siguen sucediendo. Hoy mismo, un vecino de la zona denunció la “insoportable” situación que se está viviendo en sus calles, afirmando que, lejos de mejorar, a día de hoy “es peor que nunca”.

El afectado, que prefiere mantener el anonimato, relató que el último incidente vivido aconteció durante la madrugada del viernes, cuando comenzó a escuchar alaridos por la calle en torno a las 04.30 horas, que atribuye a un conflicto entre drogodependientes. En este sentido, el residente critica que el Concello “prometió que iba a cambiar Recimil, que iba a poner más orden, y resulta que estamos igual o peor”.

“Hay un deterioro en el barrio que es impresionante, con coches abandonados, sin limpieza...”, asegura, lamentando al mismo tiempo la baja presencia policial. Otro punto que señaló el denunciante es el retorno a Recimil de una familia que supuestamente ha estado involucrada en varios casos de conflictividad, siendo el más conocido una pelea en noviembre de 2024 que se saldó con una furgoneta destrozando un ventanal de la cafetería Avenida y con varios residentes de la zona trasladados al hospital.

La AVV sí ve mejoría

Preguntada sobre esta situación, la presidenta de la Asociación de Vecinos del barrio, Isabel Riveiro, relató que la entidad lleva tiempo sin recibir quejas de este tipo, aunque también señala que todo depende de la zona del mismo. “La gente me ha comentado incluso que está la cosa más tranquila”, afirmó, apuntando que recientemente un residente de la calle Cedeira, donde se han registrado múltiples episodios similares, le trasladó su sorpresa por la mejoría que se percibe.

De igual modo, la representante asevera que personalmente sí ha notado una mayor presencia policial, especialmente durante la noche y “en ciertas vías más que otras”, poniendo como ejemplo la calle As Pontes. Asimismo, detalló que se siguen dando casos de ocupación, pero que ninguno ha derivado en conflictividad. Respecto al retorno de la mencionada familia a las calles de Recimil, Riveiro confirmó las palabras del vecino, si bien no tiene constancia de que estén relacionados con los hechos denunciados.

