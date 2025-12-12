Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

De joyas artesanas a instrumentos musicales: talento local en el mercado navideño de Ferrol

Regalos y alimentación, pasando también por el exitoso “Ferrol Mola”, las opciones para comprar o regalar son muchísimas

Marta Corral
12/12/2025 12:51
La alimentación también está presente en el mercado
Daniel Alexandre
Quienes están al frente de la veintena de puestos que recrean el poblado navideño instalado en la plaza de Armas de Ferrol aseguran que están muy satisfechos con el arranque del mercado y basta con darse un paseo por la zona —abierta de 11.30 a 15.00 y de 17.00 a 21.30 horas— para constatar que son muchas las personas que pasean, preguntan y, afortunadamente, compran. 

Entre las opciones para la clientela está la artesanía en cuero de Juan Oliver, especializado en cinturones y carteras; Sintonía Creativa, con bisutería en acero hecha a mano desde Caranza; Foxo, con su preciosa colección de instrumentos de percusión y objetos en madera; Pollito Artesanía, que ofrece sus bolas de Navidad personalizadas y posavasos y tazas con motivos ferrolanos; la conocida Dávana, con joyitas, bolsas y estrellas navideñas de tela, y “Ferrol Mola”, el emblemático “makako” que trae novedades en forma de calcetines y placas. 

A su lado está Pepiña Mediaslongas con sus pendientes de colorines y, junto a ella, My Mini Books, minilibros artesanales hechos a mano en Perú. Además, en Douche sorte se encuentran todo tipo de amuletos, inciensos y objetos esotéricos, además del asesoramiento de la “chamana” María José Camarassa. 

Imagen del día inaugural del Mercado Navideño de Ferrol del año pasado

El Mercado Navideño de Ferrol abre este viernes con espectáculos diarios para toda la familia

A bandada también tiene espacio para complementos, velas, llaves y totes de grúas, mientras que Azulgris destaca con sus pendientes de madera pintada y resinada, de Artesanía de Galicia. Los dulces hechos a mano de La Cosecha de Vanessa y los puestos de vino caliente, salchipapas, gofres y crepes, además de bollos preñados, completan la oferta del mercado navideño. 

