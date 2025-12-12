Mi cuenta

Colas de rape al horno con arroz cervecero

Redacción
12/12/2025 00:00
INGREDIENTES

· Tres colas de rape

· Doscientos gramos de arroz

(unos 100 gramos por comensal)

· Una cebolla

· Sal

· Mantequilla

· Colorante o azafrán

· Una cerveza

· Una zanahoria

· Dos dientes de ajo

ELABORACIÓN

En una cazuela ponemos agua a hervir agua con sal y una cucharada de mantequilla. Cuando hierva, echamos los doscientos gramos de arroz y la zanahoria en rodajas finas. Lo dejamos hacer durante diez minutos para que abra. En otra cazuela ponemos a hervir agua y aceite y cocemos las colas de rape (no debemos dejarlas cocer demasiado, porque se acabarán de hacer en el horno). Por otra parte, en una sartén doramos los dos dientes de ajo enteros (es decir, tienen que estar sin pelar). Cuando empiecen a dorarse los retiramos y echamos en la sartén la cebolla cortada en juliana de manera muy fina para que se poche. Cuando empiece a estar blanda, la retiramos.

Ahora que tenemos todos los ingredientes casi en marcha es el momento de pasarlos al horno. En una bandeja ponemos el arroz, la zanahoria y la cebolla y los mezclamos bien. Es el momento de rectificar con sal y pimienta y echarle un poco de colorante o de azafrán (si es que nos gusta que arroz quede amarillito). Sobre el arroz colocamos las tres colas de rape y regamos todo con una cerveza.

Metemos al horno precalentado a 180 grados centígrados durante entre unos quince y veinte minutos hasta que la cerveza se evapore en su totalidad. Más o menos a media cocción es preciso darle la vuelta al pescado. Y ya tenemos listo nuestro pescado al horno con un arroz cervecero.

