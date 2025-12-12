Artábria, mención de honra da nova cátedra da USC na primeira edición do premio CarValho
A asociación cultural ferrolá foi seleccionada polo seu labor na defensa do legado do intelectual
A recentemente creada cátedra Carvalho Calero da Universidade de Santiago de Compostela –USC– vén de anunciar a resolución do xurado para a primeira edición dos premios “CarValho, golpeDasa 2025”. Entre as distintas convocatorias, decidiuse recoñecer o labor da asociación cultural ferrolá Artábria, na defensa do legado do intelectual, cunha mención de honra.
Esta entidade local, que cada ano organiza as homenaxes nas ruínas da casa natal do ilustre ferrolán, na rúa San Francisco, foi seleccionada por un xurado que valorou “a contribuiçom para o conhecimento da produçom inteletual, pensamento, valores e personalidade de Carvalho, a promoçom das relaçons da Galiza com os países de Língua Portuguesa e o percurso e compromisso na defesa da língua galega da perspetiva convergente de Cavalho Calero”.
O equipo encargado da decisión estivo integrado polo catedrático J. Carlos Quiroga, como presidente; Maria Isabel Morán Cabanas, José Ramón Pichel Campos e Mariana Killner, vogais; Paulo Gamalho, secretario, e Raquel Patriarca e Mª Isabel Fernández Domínguez, asesoras. “Com este reconhecimento reafirmamos o nosso compromisso em continuar o caminho trazado por Carvalho Calero”, declaran dende a asociación.