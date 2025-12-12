Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Premio CarValho

Artábria, mención de honra da nova cátedra da USC na primeira edición do premio CarValho

A asociación cultural ferrolá foi seleccionada polo seu labor na defensa do legado do intelectual

Redacción
12/12/2025 10:17
Homenaxe organizada por Artábria, na casa natal de Carvalho Calero, polos 35 anos do seu pasamento
Homenaxe organizada por Artábria, na casa natal de Carvalho Calero, polos 35 anos do seu pasamento
Cedida
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

A recentemente creada cátedra Carvalho Calero da Universidade de Santiago de Compostela –USC– vén de anunciar a resolución do xurado para a primeira edición dos premios “CarValho, golpeDasa 2025”. Entre as distintas convocatorias, decidiuse recoñecer o labor da asociación cultural ferrolá Artábria, na defensa do legado do intelectual, cunha mención de honra.

Esta entidade local, que cada ano organiza as homenaxes nas ruínas da casa natal do ilustre ferrolán, na rúa San Francisco, foi seleccionada por un xurado que valorou “a contribuiçom para o conhecimento da produçom inteletual, pensamento, valores e personalidade de Carvalho, a promoçom das relaçons da Galiza com os países de Língua Portuguesa e o percurso e compromisso na defesa da língua galega da perspetiva convergente de Cavalho Calero”.

O equipo encargado da decisión estivo integrado polo catedrático J. Carlos Quiroga, como presidente; Maria Isabel Morán Cabanas, José Ramón Pichel Campos e Mariana Killner, vogais; Paulo Gamalho, secretario, e Raquel Patriarca e Mª Isabel Fernández Domínguez, asesoras. “Com este reconhecimento reafirmamos o nosso compromisso em continuar o caminho trazado por Carvalho Calero”, declaran dende a asociación.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Ilustración que inclúe o cartel de "Castelao, un corazón á intemperie", en Fene

Último espectáculo na honra do ilustre rianxeiro en Fene: “Castelao, un corazón á intemperie”
Redacción
La reformada sala Urania, que acoge el local de la antigua Ruido y Super8

A sala Urania propón un concerto-presentación esta noite do disco de Dogo, “Brutalismo”
Redacción
Imaxe do acto de presentación de "Castelao Integral", na libraría Komic

O Ano Castelao chega á Piruchela de Neda en forma de banda deseñada
Redacción
A Malata quiere presentar un aspecto todavía más impresionante

El Baxi Ferrol amplía su magia a la campaña de abonados
Miriam Tembrás