Música

A sala Urania propón un concerto-presentación esta noite do disco de Dogo, “Brutalismo”

Neste traballo amplíase o rexistro ao post-punk

Redacción
12/12/2025 10:48
La reformada sala Urania, que acoge el local de la antigua Ruido y Super8
La reformada sala Urania, que acoge el local de la antigua Ruido y Super8
Cedida
Cun cartel inspirado no propio título do disco, que está protagonizado polos edificios das vivendas de Caranza coñecidas popularmente como “as rosas”, a sala Urania anuncia o concerto de esta noite de venres, a partir das 22.30 horas. 

Na actuación, Dogo presentará o seu debut en formato EP, denominado como ese estilo arquitectónico que fixo tan particular ao barrio ferrolán: “Brutalismo”, un traballo no que o grupo plasma o seu achegamento ao post-punk.

