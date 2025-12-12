Música
A sala Urania propón un concerto-presentación esta noite do disco de Dogo, “Brutalismo”
Neste traballo amplíase o rexistro ao post-punk
Cun cartel inspirado no propio título do disco, que está protagonizado polos edificios das vivendas de Caranza coñecidas popularmente como “as rosas”, a sala Urania anuncia o concerto de esta noite de venres, a partir das 22.30 horas.
Na actuación, Dogo presentará o seu debut en formato EP, denominado como ese estilo arquitectónico que fixo tan particular ao barrio ferrolán: “Brutalismo”, un traballo no que o grupo plasma o seu achegamento ao post-punk.