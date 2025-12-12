Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

A Graña presume de decoración artesanal y Caranza enciende este viernes su iluminación festiva

Este año, la fecha elegida para dar el pistoletazo de salida ha sido el pasado miércoles 10

Redacción
12/12/2025 13:21
La plaza Pardo de Cela se ha vuelto a vestir de Navidad
La plaza Pardo de Cela se ha vuelto a vestir de Navidad
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Cansados de tener que conformarse únicamente con un puñado de luces de Navidad, hace años que la vecindad de A Graña se remangó para crear su propia decoración artesanal y ahora ya se ha consolidado como una original tradición

Este año, la fecha elegida para dar el pistoletazo de salida ha sido el pasado miércoles 10, contando con la colaboración del Concello y de la Escuela de Especialidades de la Armada, Esengra.

Así, con la actuación musical y el baile de un grupo del Real Coro Toxos e Froles, y una degustación de bolla y chocolate en una velada puesta en marcha por la Asociación Vecinal, los motivos se iluminaron constatando que la creatividad del barrio ferrolano es indiscutible y bien merece una visita. 

Navidad en Caranza

Al otro lado de la ría, en Caranza, es este viernes cuando prenderán la Navidad con un acto que tendrá lugar en el centro cívico a las 19.00 horas, contando con el concejal de Servizos, José Tomé, como encargado de accionar el árbol. 

El Coro Diapasón, por su parte, se encargará del apartado musical y se podrá visitar la exposición “Belenes del mundo” de Sebastián Ávila que se encuentra en el espacio cultural. 

Además, la AVV invita a un brindis navideño y anima a quedarse al baile, que estará amenizado por Almudena Meijomil para inaugurar las fiestas. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Marisa Castro (Lugo, 1955) fue docente e investigadora durante más de 30 años en la Universidade de Vigo

La investigadora Marisa Castro presenta “Sueño de libertad”, una obra sobre la lucha de las mujeres por la autonomía, en As Pontes
Redacción
ALX 9777 21344348

El convenio de Navantia se firmará finalmente el martes 16
X. Fandiño
Una de las fincas de 20 hectáreas prácticamente libre de eucaliptos

La eliminación de eucaliptos avanza en las parcelas de la Xunta en las Fragas do Eume
Redacción
El grupo que visitó las instalaciones de la empresa coruñesa

Visita a Inditex del alumnado del máster de Moda del Campus Industrial de Ferrol
Redacción