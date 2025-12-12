A Graña presume de decoración artesanal y Caranza enciende este viernes su iluminación festiva

La plaza Pardo de Cela se ha vuelto a vestir de Navidad Cedida

Cansados de tener que conformarse únicamente con un puñado de luces de Navidad, hace años que la vecindad de A Graña se remangó para crear su propia decoración artesanal y ahora ya se ha consolidado como una original tradición.

Este año, la fecha elegida para dar el pistoletazo de salida ha sido el pasado miércoles 10, contando con la colaboración del Concello y de la Escuela de Especialidades de la Armada, Esengra.

Así, con la actuación musical y el baile de un grupo del Real Coro Toxos e Froles, y una degustación de bolla y chocolate en una velada puesta en marcha por la Asociación Vecinal, los motivos se iluminaron constatando que la creatividad del barrio ferrolano es indiscutible y bien merece una visita.

Navidad en Caranza

Al otro lado de la ría, en Caranza, es este viernes cuando prenderán la Navidad con un acto que tendrá lugar en el centro cívico a las 19.00 horas, contando con el concejal de Servizos, José Tomé, como encargado de accionar el árbol.

El Coro Diapasón, por su parte, se encargará del apartado musical y se podrá visitar la exposición “Belenes del mundo” de Sebastián Ávila que se encuentra en el espacio cultural.

Además, la AVV invita a un brindis navideño y anima a quedarse al baile, que estará amenizado por Almudena Meijomil para inaugurar las fiestas.