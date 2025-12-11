Xa está en Ferrol “Reinventio”, o espectáculo de circo, maxia, música e ilusionismo galego
Este venres estréase a produción de Thinking Up Events que percorrerá as principais cidades da Comunidade
O teatro Jofre será o escenario, este venres 12 ás 20.00 e mañá ás 18.00 e ás 20.30 horas, do espectáculo de gran formato Reinventio, unha produción de Thinking Up Events a partir da creación do mago ferrolán Martín Varela. Por este motivo, resulta lóxico que sexa esta cidade a elixida para a estrea dunha proposta que partirá cara as principais cidades galegas.
Tal e como lembrou este mesmo xoves Varela, trátase dun espectáculo creado integramente en Galicia para o que “convidamos a unha selección de bailaríns profesionais, galegos no seu 99%, e a artistas de circo internacionais que nos visitan desde Ucraína, Suíza e Portugal”.
Así mesmo, agradeceu o apoio da Xunta de Galicia, imprescindible para levar a cabo o proxecto, ademais da colaboración da Concellaría de Cultura de Ferrol, destacando o “verdadeiro pracer” que supón para o equipo desenvolver no Jofre, non só as tres funcións inaugurais, senón tamén os derradeiros ensaios antes do momento da estrea.
Debido a esta cooperación, participaron tamén na presentación, que estivo aderezada cuns pequenos adiantos de tres números concretos, a delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, que destacou o encaixe da proposta nas liñas de “desestacionalización” de Turismo de Galicia, con vistas a “fomentar ese atractivo turístico durante todo o ano”. Por outra parte, o concelleiro de Cultura, José Antonio Ponte Far, quixo poñer en situación ao público: “hai que prepararse para ser enganados, para ser sorprendidos e para ser marabillados pola maxia duns magos de categoría”.