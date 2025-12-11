Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Los árboles no talados de Irmandiños cambiarán de acera: a Rancho da Praça

Los fresnos que se salvaron de la tala no irán a As Pías

X. Fandiño
X. Fandiño
11/12/2025 22:37
Praza Rancho da Praca buratos pra replantar as árbores de Irmandiños
El lugar en el que se replantarán los árboles ya están preparados
Daniel Alexandre
El Concello de Ferrol ya ha encontrado una nueva ubicación para los árboles que se salvaron de la tala del parterre del Paseo de Irmandiños que supuso el comienzo de la primera fase del proyecto “Abrir Ferrol al mar” hace cinco semanas. Así, los ejemplares que no acabaron convertidos en leña, un conjunto de seis que eran los últimos en plantarse, acabarán muy cerca del lugar en el que crecían hasta ahora, justo al otro lado de la vía, en el ribazo que se creó con la reforma de la que hoy es la plaza Rancho da Praça-Rendilheiras Vila do Conde tras la demolición de la llamada nave provisional del mercado que se ejecutó entre el mandato anterior del PSOE y el actual del PP.

En un primer momento se había barajado la posibilidad de trasladar los ejemplares, unos fresnos –Fraxinus ornus– a las zonas verdes de la nueva avenida de As Pías, una vez que ya es propiedad municipal y de que el alcalde se había comprometido, tras la inauguración, el verano pasado, de dotarla de más de un centenar de árboles.

Finalmente, sin embargo, los fresnos seguirán en la misma vía. La empresa Copasa, que es la que ejecuta esta primera fase de “Abrir Ferrol al mar” por 5,5 millones, ya ha preparado los huecos y los ejemplares se trasplantarán en breve. 

