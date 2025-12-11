La exposición Galicia en Foco se inaugura este viernes en el centro Torrente Ballester

Detalle de una de las fotografías de la “Serie do Ano" Brais Lorenzo

La inauguración de la exposición del certamen de fotoperiodismo “Galicia en Foco”, que organiza el Club de Prensa de Ferrol, se celebra este viernes 12, a las 19.00, en el Torrente Ballester. Durante el acto, presidido por el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, se entregarán los premios Foto do Ano, a Miguel Ángel López, y Serie do Ano, a Brais Lorenzo.

La muestra, que permanecerá en la Sala de Proxectos hasta el 25 de enero, complementa la entrega de los premios a los fotoperiodistas seleccionados.

López fue elegido por su fotografía “Política Municipal”, publicada en La Región de Ourense, valorada “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.

De la serie “O Grande Esquecemento” (Sermos Galiza), de Lorenzo, se destacó que capta “maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio, nun tempo de homoxeneización e aceleración global”.