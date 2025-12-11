La exposición Galicia en Foco se inaugura este viernes en el centro Torrente Ballester
El Club de Prensa selecciona las imágenes icónicas de 2024 y entrega sus dos premios
La inauguración de la exposición del certamen de fotoperiodismo “Galicia en Foco”, que organiza el Club de Prensa de Ferrol, se celebra este viernes 12, a las 19.00, en el Torrente Ballester. Durante el acto, presidido por el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, se entregarán los premios Foto do Ano, a Miguel Ángel López, y Serie do Ano, a Brais Lorenzo.
La muestra, que permanecerá en la Sala de Proxectos hasta el 25 de enero, complementa la entrega de los premios a los fotoperiodistas seleccionados.
López fue elegido por su fotografía “Política Municipal”, publicada en La Región de Ourense, valorada “por ilustrar nunha simple instantánea a realidade do acoso laboral ao que se ven sometidos a diario moitos traballadores, e exemplificar as formas pouco democráticas dalgúns dos representantes da nova política”.
De la serie “O Grande Esquecemento” (Sermos Galiza), de Lorenzo, se destacó que capta “maxistralmente a forma de vida daqueles que se resistiron e resisten a abandonar o rural galego, e que contribúen a preservar do esquecemento a nosa cultura e patrimonio, nun tempo de homoxeneización e aceleración global”.