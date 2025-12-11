La estafeta ya es historia para permitir el avance de “Abrir Ferrol al Mar”

El inmueble ya es historia Daniel Alexandre

La estafeta del Arsenal, un inmueble adosado al muro perpendicular que linda con la Puerta del Dique, ya es historia. La empresa de Pontedeume Urespa Proyectos y Obras, que fue la adjudicataria de esta actuación por un importe de algo más de 450.000 euros ha finalizado la parte más gruesa de los trabajos, que se tendrán que completar con la urbanización del entorno.

De este modo, tal y como había avanzado la Armada en el mes de septiembre, la ejecución de esta obra se ha hecho acompasar con el arranque de la primera fase de “Abrir Ferrol al mar”, en marcha desde comienzos del mes pasado.

La demolición de la estafeta –el servicio postal se trasladará a las inmediaciones de la Puerta de Enfermería, que será el acceso rodado principal al recinto militar tras la transformación de Irmandiños– es imprescindible para que la obra de sustitución de la mayor parte del muro por una reja sea capaz de mejorar la visión del Arsenal, justamente en uno de los puntos de más interés, el que se localiza entre la Puerta principal –en términos de monumentalidad– y el Dique de la Campana, uno de los bienes patrimoniales únicos con los que cuenta el recinto.

Urespa fue la elegida por la mesa de contratación entre las nueve ofertas que se presentaron a este concurso. El mes de julio la obra fue adjudicada con un plazo de ejecución de cuatro meses, pero, al tratarse de una actuación condicionada a otra, los tiempos se han dilatado un poco más.

La intervención, por lo tanto, no se centra únicamente en la eliminación de la estafeta inmueble, puesto que se extenderá también a la superficie circundante, alrededor de 1.100 metros cuadrados.

En ese sentido, los trabajos que se plantean a partir de ahora, además de acabar de limpiar la zona de la demolición, abarcan la habilitación de un nuevo estacionamiento, el levantamiento del pavimento de tipo adoquinado existente en el vial que rodea el dique y el adecentamiento del suelo, hecho de piedra natural, sobre el que se levantaba la estafeta.

Esta actuación no es la única que se contempla en esa zona en el Arsenal. Cabe recordar, en ese sentido, que se complementará con otra intervención que, a pesar de tener un carácter más práctico que estético, permitirá mejorar notablemente la percepción del que en su momento, a finales del XIX, fue la obra de ingeniería hidráulica más importante del mundo. Así, la empresa canaria Compañía de Eficiencia y Servicios Integrales es la responsable de realizar –el importe del contrato asciende a 478.000 euros– una nueva instalación eléctrica e iluminación.

El primer objetivo de esta intervención es aumentar la seguridad del personal que trabaja en las varadas de los buques de la Armada. De este modo, se prevé la sustitución de todo el cableado eléctrico que da servicio al dique –muy deteriorado actualmente– y se cambiará la iluminación por otra más eficiente, de tecnología LED, con lo que se incrementará la calidad de las prestaciones lumínicas de su interior.

El proyecto también incluye la instalación de dos torres nuevas de unos 12 metros de altura en la zona más próxima al linde con la ciudad –la reja que reemplazará al muro– para sustentar las nuevas luminarias que darán servicio al dique. Además, el canal y las arquetas que se extienden a lo largo de todo el perímetro de la infraestructura se limpiarán y repararán, siempre con la premisa –actualmente sí está ocupado, como se aprecia en la foto– de no interferir en los trabajos que se desarrollan habitualmente.

Por último, se liberará la superficie que rodea al dique y a los raíles de las grúas, de todos los elementos que no se consideren imprescindible o que puedan cambiarse a otra ubicación como polines, casetas, acopios o contenedores.