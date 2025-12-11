Ferror Records tiene fecha de estreno en la Urania con Garza, Tanque de Tormentas y Seixo

Pablo Sáenz (Nüca) y Román Verdeal, en su debut como Tanque de Tormentas en el aniversario de Ferror Records Daniel Alexandre

Ya hay fecha para el primer evento en la sala Urania que lleva la marca de Ferror Records, el sello discográfico de sobras conocido por organizar un sinfín de fiestas en Canido, que ahora se estrena en este nuevo espacio para el ocio y la cultura. Será el próximo sábado 20, después de que este fin de semana traigan a otra tríada de altura (los locales Graveroad St. y Far Away Place con los portugueses Orangotango). En ambos casos, las entradas cuestan 10 euros.

Los tres proyectos que inaugurarán la jornada en colaboración con Ferror Records pisarán por primera vez la tarima de la sala, aunque sea más que habitual para algunos de sus artistas. Pablo, parte de Tanque de Tormentas junto a Román, actuó como Nüca en incontables ocasiones antes del renacimiento bajo el nombre de Urania, de la misma manera que Adrián (Garza) y Diego (de Seixo), que ya actuó en el nuevo espacio hace un par de meses con la compañía teatro-musical ImproVersados.

Entre estos protagonistas destaca por su reciente creación Tanque de Tormentas, dúo ferrolano de trip-hop experimental que debutó en el aniversario de Ferror Records y que precisamente actuará el día anterior en La Chela (A Coruña). Pablo Sáenz, que se ocupa de la parte electrónica, explica que esta también será la primera vez que compartan escenario los tres proyectos como tal, una combinación que surgiría, en un principio, por el interés de los compostelanos Seixo en venir a actuar a Ferrol.

Los otros dos proyectos apuestan por la pura electrónica, Seixo en galego, tal como exhiben en su primer EP “Coda” (2025), y Garza (con tres discos en el mercado) por mezclar desde ambient hasta experimental.