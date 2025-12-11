El incendio en un piso de O Inferniño obliga a trasladar a una persona afectada por el humo

El fuego se originó en la cocina de la vivienda Cedida

Una persona ha tenido que ser trasladada al centro hospitalario este jueves al verse afectada por el humo provocado por un incendio que se produjo en la cocina de su vivienda, ubicada en el barrio de O Inferniño, en Ferrol.

En concreto, informa el 112 Galicia, fue un particular el que dio la voz de alarma poco antes de las dos de la tarde, indicando que había mucho humo en las zonas comunes del edificio situado en el número 62 de la avenida de la Paz.

Se trata de un inmueble de ocho pisos, registrándose el suceso en el tercero. Fue allí donde una sartén olvidada acabó prendiendo y las llamas afectando, asimismo, a la mepamsa. De hecho, varios viandantes llamaron a su vez a emergencias al ver el fuego desde la terraza.

Hasta el lugar se desplazó Urxenxias Sanitarias de Galicia-061, cuya ambulancia llegó a la persona afectada por el humo al hospital Arquitecto Marcide, mientras que Bomberos y Policía Local se encargaron de ventilar y asegurar la zona.