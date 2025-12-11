El Foro Cidadán polo Ferrocarril hace llegar sus demandas a la presidenta del Congreso

La manifestación del 30 de noviembre fue un éxito de participación Emilio Cortizas

Tras el éxito de la manifestación que el pasado día 30 reclamó en las calles de Ferrol un "tren do século XXI", el Foro Cidadán polo Ferrocarril se ve reforzado en su hoja de ruta e intensifica las acciones, ahora menos visibles, para poder trasladar sus reivindicaciones a todas las instancias y organismos "con capacidade de decisión", ha explicado este jueves la portavoz de la plataforma, la historiadora Esperanza Piñeiro.

Tanto Piñeiro como otros miembros del Foro decidieron presentar este mismo jueves el documento con las demandas a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. La idea es que los responsables de los partidos políticos con representación en Galicia la presenten en Madrid como proposición no de ley para que se debata en la Cámara Baja, un trámite que no se producirá hasta que pasen las Navidades, tal y como reconoció la portavoz.

"Queremos que haxa un compromiso real para que se acometan as obras de mellora que necesitamos nas comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal", señaló Piñeiro, que destacó el carácter "unitario" de las movilizaciones y la interlocución y avanzó que "non abandonaremos as medidas de presión nin tampouco as accións para ampliar a base social, pois si vemos que hai un respaldo por parte da cidadanía", añadió.

Piñeiro puso en valor el poder de la movilización y aseguró que los miembros del Foro están "satisfeitos porque coa forza de todos vemos que empeza a falarse de Ferrolterra, que nos plans de mellora comezamos a aparecer, cando antes non existía. Si parece que se está movendo algo", apuntó antes de matizar que, si bien para la realización de las modificaciones estructurales (las obras) es necesaria la actuación política, es posible "facer cambios e tomar medidas xa agora para, cando menos, mellorar o servizo, con máis frecuencias e horarios, por exemplo", y evitar así el goteo de episodios de pasajeros en tierra. "Queremos reverter iso, pois non son anécdotas; son o reflexo de que non podemos seguir así", concluyó la portavoz.