El Arsenal arreglará los relojes de las puertas del Parque y del Dique, pero no ahora

Ambas piezas datan del siglo XIX y llevan en semiabandono desde el año 2017

X. Fandiño
X. Fandiño
11/12/2025 22:34
Reloxo da porta do Arsenal
Reloj de la Puerta del Parque
Daniel Alexandre
El arreglo de los relojes de las puertas del Parque y del Dique tendrá que esperar, al menos, unas semanas. Intendencia había publicado hace unas semanas la licitación del servicio de reparación y suministro de piezas de estos elementos, pero finalmente ha desistido del mismo, de manera momentánea, tras confirmarse la imposibilidad de “concretar a tiempo aspectos técnicos básicos en el pliego de prescripciones técnicas relativos a elementos esenciales para la formulación de la oferta por los licitadores”. La resolución señala que el nuevo proceso se lanzará “más adelante, cuando se disponga de la información técnica necesaria para definir claramente el objeto y los licitadores puedan realizar la oferta ajustada al mismo”.

El mantenimiento de los relojes monumentales –ambos del siglo XIX– es competencia de la Ayudantía Mayor del Arsenal y su buen funcionamiento es “relevante” para la imagen del recinto. Ambos quedaron en estado de semiabandono tras el pase a la reserva del personal encargado de su mantenimiento hasta el año 2017

En la primera licitación fallida, el presupuesto estimado para este contrato ronda los 34.000 euros, impuestos incluidos. 

