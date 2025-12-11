Dos décadas del despertar del Jofre, el símbolo de la “nueva primavera” de Ferrol

Estrenos cinematográficos, miles de obras de teatro, conciertos o mítines, el Jofre es el gran contenedor cultural Jorge Meis

“Coquetón, alegre, deslumbrador, con todos los atractivos de lo bello, con todas las seducciones de la novedad, con todas las galas de su ornamentación artística y elegante, con todos sus encantos deseados y aún apenas conocidos, el flamante coliseo aparecióse anoche a mis ojos como una ilusión soñada, como la satisfacción de un deseo logrado, y creí ver en él, al pasear en torno la mirada con el éxtasis del regocijo, el fruto maravilloso de mágica evocación. Imaginábame estar lejos de este Ferrol, donde por tantos años el templo de Talia era indigno de ser como tal considerado”.

Así describía el nuevo Teatro Jofre el cronista que el 20 de mayo de 1892 se encargó de narrar para “El Correo Gallego” el evento inaugural, la primera vez que el telón se erguía para acoger, la noche anterior, la del día 19, su primera actuación: la representación de “El alcalde de Zalamea”, de Calderón de la Barca. Su texto enumera las cuatro horas de función, que “con regocijo de mi espíritu y con el rebosante entusiasmo de mi orgullo ferrolano pareciéronme tan breves, tan fugaces, supiéronme tan a poco...”.

Hablaba de las plateas con “todo el Ferrol elegante, el Ferrol distinguido, la espuma de la sociedad ferrolana” y las “damas hermosas tocadas con lujo delicadísimo”, pero también de que “arriba, en el paraíso, la impresión era otra. Hervía el público rebosante de júbilo, infatigable en la contemplación”. Finalmente, guardaba un lugar para “el generoso ferrolano ausente en tierra extraña, cuyo apellido es el nombre del teatro”, confirmando que gracias al mecenas se logró poner en marcha un edificio por el que “estuvimos suspirando durante años”.

Otros 20 años

Aunque parezca cosa de la edad contemporánea, la dilatación de los proyectos de la ciudad ya era el sino de los ferrolanos también en aquel lejano siglo XIX. En la previa que publicó “El Correo” en su portada del 19 de mayo y que tituló a cuatro columnas —todo lo ancho del periódico de entonces— “El Teatro Jofre”, el lector se hace a la idea de la coyuntura al recogerse que “después de veinte años de empezadas las obras, multitud de veces interrumpidas por dificultades que parecían insuperables, hoy, ya terminadas, vamos a presenciar la inauguración de un coliseo hermoso y elegante como merece tenerlo una ciudad de la importancia de la nuestra”.

Recordaban que Joaquín Jofre y Maristany “dio para las obras una cantidad importante cuando ya se había perdido la esperanza”, nombrando también a Justo Gayoso, presidente de la sociedad constructora; Vicente Reguera, activista en pro de la apertura del teatro y que no lo vio en vida, y Demetrio Plá, miembro de la Junta que estaba integrada por la ciudadanía que empujó el proyecto de un edificio que no se llegó a concluir, tal y como lo conocemos ahora, hasta que en 1921 Rodolfo Ucha lo dotó de su preciosa fachada.

El resurgir

Aquellos ferrolanos no se imaginaban entonces, en la emoción del estreno, que el teatro tendría una segunda inauguración después de pasar otra “larga noche” de la que se despertó tal día como este viernes, 12 de diciembre, de hace dos décadas, culminando —de nuevo— unas obras de rehabilitación que se remontaban a más de diez años atrás.

Fue en 1994 cuando el Concello, con el respaldo de la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia, logró comprar el edificio, que empezaba a dar muestras de un gran deterioro. No en vano, a finales de los noventa se filmó en él “Divertimento”, la película estrenada en el 2000 que mostraba su aspecto más decrépito.

El maravilloso fresco de los italianos Jorge Busato y Fontana di Cento es uno de los elementos más icónicos del teatro Jorge Meis

Con el inmueble en propiedad, cerrado a cal y canto, el bipartito BNG-PSOE con Xaime Bello en la Alcaldía fue el que logró, hace 25 años —el 26 de diciembre del 2000—, un convenio con el Ministerio de Fomento para sufragar los trabajos de rehabilitación aportando el 60% del presupuesto, mientras que las arcas municipales se harían cargo del 40% restante. Se invirtieron 7,6 millones de euros en total.

De tocados a visones

Nuevamente, Ferrol se encontró con escollos para levantar el telón del Jofre en su reapertura, puesto que, tras “largos siete años de obras” —como escribió C. R. C. en Diario de Ferrol dentro del especial de 24 páginas que publicó el día anterior a la reapertura—, la fecha prevista del 30 de noviembre tuvo que cambiarse al 12 de diciembre porque faltaba la aprobación por parte del Consejo de Ministros del convenio y la firma del acta de recepción de las obras. Sin embargo, la esperada jornada inaugural no defraudó en una ciudad que desplegó la alfombra roja y vistió a la Policía Local con sus trajes de gala —maza ceremonial incluida—.

El acto empezó a las 18.00 horas y contó con la presencia del presidente de la Diputación, Salvador Fernández Moreda; la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo; el director general de Arquitectura, Rafael Pacheco, y el por entonces alcalde, el popular Juan Juncal, además del edil responsable del Área, José Manuel Couce Fraguela.

Dijo el regidor en su discurso que se trataba de un “símbolo de la ciudad que renace tras su crisis industrial, militar, económica y demográfica”, valorando que “si los ferrolanos nos mantenemos unidos en lo fundamental y las instituciones nos apoyan, como es de justicia, Ferrol vivirá una nueva primavera”.

Finalizado el estreno institucional, a las 20.45 horas se abrieron las puertas —un centenar de personas fueron antes a conocerlo en una visita guiada y se llevaron una medalla de Sargadelos de recuerdo— para presenciar el concierto de la Orquesta de Cámara de la Sinfónica de Galicia, dirigida por Vladimir Prjevalski. Así, dando continuidad a aquellos tocados del XIX, “los visones y los trajes llenaron las más de 500 localidades”, escribió M. J. R. en este periódico.

“Tuve dificultades gordas durante las obras porque los de la empresa dejaron goteras en el escenario” José Manuel Couce Fraguela, edil de Cultura (1995-1999 / 2003-2007)

A lo largo de la historia del Teatro Jofre, además de los nombres propios que recogían las crónicas de la época, hubo otros que después también fueron determinantes en la conservación de este emblemático espacio, como los de José Manuel Couce Fraguela y Xaime Bello.

Al primero le tocó asumir la Concejalía de Cultura en el bipartito PP-IF en dos legislaturas claves: después de comprarse el inmueble en 1994 por parte del Concello de Ferrol y cuando se ejecutó la reforma y se reinauguró en 2005. Al segundo, su papel como alcalde entre 1999 y 2003 en el ejecutivo que compartió con el PSOE de Bonifacio Borreiros le dio la oportunidad de rubricar el acuerdo con el Ministerio de Fomento que dotó de fondos presupuestarios a las obras.

Obstáculos y relevos

El día de la reapertura, Couce Fraguela dijo que “por riba de todo son músico e hoxe é un día de tanta emoción que incluso é difícil explicar o que sinto”. Precisamente, corrobora ahora, veinte años después, que su condición de artista le permitió darse cuenta de detalles —unos pequeños, otros no tanto— que surgieron durante la rehabilitación, como cuando advirtió que el montacargas que se había hecho no era lo suficientemente grande como para subir y bajar un piano de cola. Para ello, trabajó codo con codo con el arquitecto Rafael Baltar, alma mater del proyecto que falleció un año antes de verlo concluido.

No obstante, relata el que fuera edil de Independientes por Ferrol que la rehabilitación fue uno de los mayores quebraderos de cabeza de su carrera política porque “tuve dificultades gordas; en la empresa encargada de los trabajos resultaron ser unos ‘cacos’ y querían entregarlo cuando aún llovía en el escenario y en la terraza”, rememora, explicando que gracias a “colaboradores fantásticos que tuve, como el funcionario José Barcia, que se las sabía todas, conseguimos que Fomento no les pagase porque era un puñetero desastre”. Dos décadas más tarde, sentencia con honestidad que “llegas a gobernar y no tienes ni idea de nada, así que o tienes un buen equipo que te ponga al día o estás allí en pelotas”.

La adjudicataria de los trabajos dio muchos quebraderos de cabeza al Concello

Xaime Bello, por su parte, recuerda como si fuera ayer el 26 de diciembre del 2000, el día que firmó en Madrid, junto al entonces ministro popular Álvarez Cascos, el documento que daba viabilidad al proyecto. “Se teño que escoller un mes do meu mandato sería ese porque foi ‘top’: ademais da sinatura, dous días máis tarde aprobamos o PXOM e o 29 fixeramos a adquisición do castelo de San Felipe como ben municipal”.

El nacionalista recuerda que, antes de su llegada a la Alcaldía, se habían acometido unas primeras obras que no habían dado buen resultado y aplaude que finalmente el proyecto para el resurgir del contenedor cultural saliese de un concurso de ideas logrando, entre otras mejoras, la icónica galería que le da luz desde Irmandiños. Enumera, asimismo, que mensualmente se realizaban los pagos correspondientes que se recogían en el convenio con el Gobierno central.

“Eu creo que foi un proxecto moi ben levado e, xa ves, todos os problemas que tiña de acústica se solventaron. Era unha necesidade que todas as forzas políticas levabamos no programa electoral. En fin, foi unha carreira de obstáculos, pero tamén de relevos”, apunta con retranca Bello, en referencia a los cambios políticos en los gobiernos del Estado y la Xunta que propiciaban la “tábula rasa”, pero también en los del propio Concello.

"Era unha necesidade que todas as forzas políticas levabamos no programa electoral" Xaime Bello, alcalde de Ferrol (1999-2003)

No en vano, fueron dos los alcaldes implicados que acudieron a la inauguración, además del nacionalista y de Juncal: el socialista Couce Pereiro y el popular Blanco Rouco. Todos ellos, los cuatro, pasaron por el Palacio Municipal en los 11 años claves para el despertar del nuevo Jofre.