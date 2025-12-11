Blanca Escrigas presenta los calendarios de 2026 en la Central Librera de Dolores

La artista en la inauguración de una de sus exposiciones, en este caso en San Sadurniño Jorge Meis

La acuarelista ferrolana Blanca Escrigas continúa la tradición que empezó en 2023, en el café Sevilla, de ilustrar cada uno de los doce meses del año.

Para este 2026, la artista tiene preparado otro calendario que presentará este viernes 12, a las 19.00 horas en la Central Librera de la calle Dolores, en un acto que estará complementado con la exposición de los trabajos originales del ejemplar.