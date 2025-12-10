Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Una protesta en Navantia por el convenio provoca atascos en Ferrol

El comité intercentros exige que se firme el texto aprobado en referéndum el 16 de octubre 

X. Fandiño
X. Fandiño
10/12/2025 09:28
El paro comenzó a las 6.00 horas de este miércoles
El paro comenzó a las 6.00 horas de este miércoles
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

La protesta del comité de empresa de Navantia para exigir la firma y aplicación "inmediata" del convenio colectivo votado el 16 de octubre ha provocado grandes retenciones en el centro de la ciudad y en Esteiro a primera hora de este miércoles.  

Los sindicatos aseguran que esta demora supone una "perda de dereitos sociais e melloras económicas para as traballadoras e traballadores", de ahí que el comité intercentros haya acordado retomar las movilizaciones, con este paro y una nueva protesta en Madrid en los próximos días, además de advertir de que habrá otras acciones la próxima semana si no hay novedades. 

Por último, el comité crítica al Gobierno por "presumir de defender á clase traballadora, pero non está a cumprir cos que del dependemos; é unha gran falta de respecto cara todas e todos nós", por los que pide el "cese inmediato" de las direcciones de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la compañía.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Andhrea & The Black Cats presenta en Ferrol "New Roads"

Andhrea & The Black Cats vuelve a Ferrol cargado de novedades “bluseras” y con equipo renovado
Redacción
Carrilleiras do Souto, la propuesta del negocio de Esteiro

Sinxelo, Bacelo y la Bodega de Estrella en el pódium del Tapéate Ferrol
Redacción
Adorno navideño en el puente de Pontedeume

Los mayores del concello de Pontedeume celebran su tradicional Xantar de Nadal
Redacción
Agentes y Bomberos en la zona

Operativo en Catabois por una olla olvidada al fuego
Redacción