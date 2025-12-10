Una protesta en Navantia por el convenio provoca atascos en Ferrol

El paro comenzó a las 6.00 horas de este miércoles Cedida

La protesta del comité de empresa de Navantia para exigir la firma y aplicación "inmediata" del convenio colectivo votado el 16 de octubre ha provocado grandes retenciones en el centro de la ciudad y en Esteiro a primera hora de este miércoles.

Los sindicatos aseguran que esta demora supone una "perda de dereitos sociais e melloras económicas para as traballadoras e traballadores", de ahí que el comité intercentros haya acordado retomar las movilizaciones, con este paro y una nueva protesta en Madrid en los próximos días, además de advertir de que habrá otras acciones la próxima semana si no hay novedades.

Por último, el comité crítica al Gobierno por "presumir de defender á clase traballadora, pero non está a cumprir cos que del dependemos; é unha gran falta de respecto cara todas e todos nós", por los que pide el "cese inmediato" de las direcciones de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la compañía.