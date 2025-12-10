Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrol

Sinxelo, Bacelo y la Bodega de Estrella en el pódium del Tapéate Ferrol

Tanto el veredicto público como el profesional optaron por las creaciones de estos tres restaurantes

Redacción
10/12/2025 10:46
Carrilleiras do Souto, la propuesta del negocio de Esteiro
Carrilleiras do Souto, la propuesta del negocio de Esteiro
AEC
El Concello y la Asociación de Hosteleros de Ferrol y Comarca acaban de hacer público el fallo de la última edición del Tapéate, con caras conocidas de nuevo como son el Sinxelo, el Bacelo y la Bodega de Estrella, que se situaron como los favoritos de una edición que ha desbancado en unidades vendidas a todas las anteriores. 

Pocas sorpresas en una convocatoria en la que se superaron las 16.000 tapas y en el que tanto el veredicto público como el profesional optaron por las creaciones de estos tres restaurantes: Merienda del patrón, Ferrol y Carilleira do Souto, respectivamente. 

Por parte de la clientela no hubo dudas y se eligió a Bacelo como el gran vencedor. Por su parte, desde el lado profesional la clasificación fue la siguiente: el Sinxelo se llevó el oro y el de la calle Dolores y la Bodega la plata y el bronce, respectivamente. 

