Sinxelo, Bacelo y la Bodega de Estrella en el pódium del Tapéate Ferrol

Carrilleiras do Souto, la propuesta del negocio de Esteiro AEC

El Concello y la Asociación de Hosteleros de Ferrol y Comarca acaban de hacer público el fallo de la última edición del Tapéate, con caras conocidas de nuevo como son el Sinxelo, el Bacelo y la Bodega de Estrella, que se situaron como los favoritos de una edición que ha desbancado en unidades vendidas a todas las anteriores.

Pocas sorpresas en una convocatoria en la que se superaron las 16.000 tapas y en el que tanto el veredicto público como el profesional optaron por las creaciones de estos tres restaurantes: Merienda del patrón, Ferrol y Carilleira do Souto, respectivamente.

Por parte de la clientela no hubo dudas y se eligió a Bacelo como el gran vencedor. Por su parte, desde el lado profesional la clasificación fue la siguiente: el Sinxelo se llevó el oro y el de la calle Dolores y la Bodega la plata y el bronce, respectivamente.