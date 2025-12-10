Puerto y Carreteras estudian corregir la curva de Joane de la autopista para facilitar el transporte de eólicos

Los transportes especiales tienen dificultades para maniobrar en este punto Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao y la Demarcación de Carreteras de Galicia, organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, están analizando la posibilidad de realizar una modificación en el tramo de la autopista que conduce a la dársena interior –que en ese punto ya no es la AP-9, sino la FE-15– y que discurre bajo la carretera de Joane, una curva muy cerrada en la que la velocidad se limita a 50 kilómetros hora.

La idea es facilitar el giro de los transportes especiales que desde hace algún tiempo tienen dificultades de paso por el ángulo de la curva, pero, sobre todo, de cara al futuro, en el que se prevé el trasiego de material –por ejemplo, componentes de aerogeneradores– cada vez de mayores dimensiones.

Por el momento no se ha optado por ninguna solución, pero sí se han producido varias reuniones y existe sintonía entre las partes para poder llegar a un acuerdo.

Una de las alternativas que se están barajando es una “pequeña modificación” de la plataforma que en ningún caso afectaría al trazado, pero sí a la mediana, que, como se sabe, es de hormigón. En algún punto de esta vía ya se eliminó algún bloque para sustituirlo por guardarraíles, pero en este caso de lo que se trataría es de hacer una mediana movible. Este cambio permitiría que, en caso de necesidad por el tamaño de una pala, por ejemplo, la divisoria fuese transitable y, por lo tanto, facilitase la maniobra de giro en la curva.

El principal argumento para abordar esta modificación está en la necesidad de optimizar las infraestructuras para una mejor explotación del puerto interior, pero particularmente del transporte de componentes de eólicos.

En esa línea, la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao subraya que, además de ser uno de sus principales tráficos del segmento de mercancía general, es un sector en constante evolución y crecimiento, con piezas cada vez de mayor tamaño que ya superan los 90 metros, de ahí que en los próximos años van a ser necesarios para su transporte vehículos de mayor longitud.

La tendencia actual es la repotenciación de parques eólicos que también se está produciendo en la comarca y que consiste en la sustitución de los aerogeneradores que tienen más de 25 años de antigüedad por otros –en menor número– más potentes.