Pacientes oncológicos de Ferrolterra, modelos de pasarela por un día

Un momento de la presentación del acto, ayer, en el Casino Ferrolano la AECC Daniel Alexandre

Con todas las plazas reservadas ya, la delegación ferrolana de la AECC se prepara para otra de sus citas destacadas en el calendario de la entidad: la cena y el desfile solidario de Navidad, que se celebrarán el próximo sábado día 13 en el Casino Ferrolano, que vuelve a ceder sus instalaciones de forma gratuita para tal fin.

La presidenta y vicepresidenta de la Junta Local, Isabel Estevan y Mabel Sanesteban, junto con la diseñadora Nuria Espasandín, presentaban ayer el evento, para el cual ya no hay posibilidad de reservar mesa, pues todas las plazas se han reservado incluso antes de anunciarse la convocatoria. “La verdad es que mucha gente ya reserva de un año para otro y suelen quedarse muchos en lista de espera”, explicaba Mabel sobre la buena acogida de esta y todas las propuestas que organizan.

No obstante, la vicepresidenta animó a la gente a acercarse a la sede de la asociación (Tierra, número 5) para colaborar a través de la habitual Fila 0 y contribuir a la causa, que no es otra que recaudar fondos para poder seguir dando soporte a todos los programas y acciones que desarrolla la AECC.

El evento solidario dará comienzo a las 20.30 horas y además de poder disfrutar de la cena los asistentes podrá gozar también del tradicional desfile de Nuria Espasandín, que alcanza ya la tercera edición. Sobre el mismo aseguraba Isabel Estevan que “es un auténtico lujo” y también destacaba “la gran solidaridad” de la diseñadora en cada una de las ediciones, y el “enorme apoyo que ofrece a las personas enfermas de cáncer y que ejercen de modelos por un día.

En total serán quince los pacientes oncológicos o sus familias los que disfruten del momento vistiendo modelos únicos y especiales, algo que también destacaban desde la asociación en tanto que les permite a estas personas “disfrutar de la experiencia y verse muy guapas y guapos con ropa que habitualmente no llevan, es algo muy positivo para todos ellos”, añadía Mabel Sanesteban.

Por su parte Nuria Espasandín podrá mostrar a los presentes un avance de la colección Ceremonia Fiesta 2026 y una versión cápsula para estas fechas con propuestas más casual y para Fin de Año, “llena de brillos para cenas y eventos importantes, pero también para arreglarse e ir algo más informales”, precisaba la diseñadora. También habrá desfile de vestidos de novia, “con una propuesta más bucólica y desenfadada, y de ceremonia, y ropa de novio e invitado”.

Espasandín promete una apertura espectacular y un cierre muy bonito del pase de moda, que se dividirá en tres fases: por un lado los modelos profesionales, luego desfilarán familiares de pacientes y finalmente lo harán los pacientes oncológicos. El evento también le permite a la creadora visibilizar la marca Nuria Espasandín junto con una buena causa.

En total se han vendido para la ocasión 260 plazas a 35 euros el plato.