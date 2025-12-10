“Mortes con argumento”, el thriller de Henrique Dacosta ambientado en el paisaje de la zona, se expone en Canido

Henrique Dacosta con el ejemplar en el Cantón Daniel Alexandre

La última obra del profesor y escritor local Henrique Dacosta se presentará este jueves 11, a las 19.30 horas en el centro cívico de Canido, en un acto en el que el autor estará acompañado de Xosé Fandiño, subdirector de Diario de Ferrol.

Esta publicación llega tres años después de haber sacado su libro de relatos “O estraño caso da bicicleta amarela”, dando a conocer ahora un thriller policíaco ambientado en el contexto rural y marinero de su tierra.