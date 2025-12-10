Mi cuenta

Ferrol

La piña “de avión” despunta en las mesas navideñas de los ferrolanos junto a la uva

Son las dos frutas más vendidas en el preludio de las fiestas en el puesto de Tere en el mercado

Marta Corral
Marta Corral
10/12/2025 23:55
Tere, mostrando las dos frutas más codiciadas de su puesto para Navidad
Tere, mostrando las dos frutas más codiciadas de su puesto para Navidad
F. C.
Con mariscos, pescados y carnes protagonizando las mesas de Navidad, los vegetales suelen ser los artistas invitados para equilibrar menús y hacer que las digestiones no pasen tanta factura. 

A la tradicional coliflor, que sigue acompañando al bacalao en la Nochebuena, en Frutas y Verduras Tere, en el Mercado Central de A Magdalena, le han salido otros aliados para conseguir la guarnición perfecta: los champiñones, el repollo y las coles de Bruselas. 

Sin embargo, María Teresa López, una de las veteranas al llevar más de dos décadas en la plaza, no duda ni un segundo a la hora de confirmar que su producto estrella en estas fechas son las piñas “de avión”, llamadas así por el medio de transporte que las trae desde su país de origen, Costa Rica. 

Las habas de vaina, una legumbre de entretiempo que empieza a llegar al mercado de A Magdalena

Más información

“Vendo muchísimas, arrasan”, corrobora, apuntando que parte de la clientela la escoge para tener un postre fresquito y ligero, pero muchos otros se decantan por combinarla con otros ingredientes para cócteles que sirvan de entrantes, como el de gambas. “Cada familia tiene sus costumbres”, sentencia antes de explicar que la suya es “muy buena, jugosa y muy dulce” y algo más cara que otras porque se considera “gourmet”. 

Las frutas y verduras a un guasap de distancia desde el puesto de Tere a toda Ferrolterra

Más información

“Una piña puede salir por 11 euros, pero quien la prueba sabe que no hay color”, valora la placera. Lo mismo ocurre con las uvas “italianas” que despacha a 5,95 el kilo, que ya vienen sin pepitas y son “grandes, muy buenas y sabrosas, dulces y crujientes”. Además, trae otras de Alicante, con un tamaño más pequeño, para acompañar las doce campanadas con más facilidad. 

Parking gratis y sorteos

Recuerda Tere, asimismo, que comprar en el mercado facilita una hora gratuita de parking y hasta el 20 de diciembre puede tener premio. Así, por cualquier consumición, la clientela cubre sus datos en el propio tique para participar en el sorteo de vales por valor de 30 euros

