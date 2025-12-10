La expedición Loaysa-Elcano, por tres prestigiosos historiadores

Entre otros marinos, en la expedición participó Juan Sebastián Elcano Cedida

“V Centenario Loaysa-Elcano, 1525-2025. Heroica epopeya de una expedición del siglo XVI” es el título de la jornada cultural que tendrá lugar este jueves 11, a las 19.00 horas, en el Museo Naval de Ferrol, que culmina los actos desarrollados con motivo de esta efeméride en A Coruña. Los protagonistas serán tres prestigiosos historiadores: José Ricardo Pardo Gato, María José Rodríguez Salgado y Juan Manuel Liñares Sixto.

El acto, que está abierto a todo el público interesado hasta completar el aforo y al final podrá intervenir en el turno de preguntas, será presentado por Juan Gómez Corbalán, delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval y director del Museo, además de capitán de fragata.

Sobre los participantes en la conferencia-mesa redonda, José Ricardo Pardo Gato, que es jurista, embajador Marca Ejército y académico de número en la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, actuará como moderador.

Así, María José Rodríguez Salgado, especialista en Historia de España del siglo XVI y correspondiente en la Real Academia de la Historia, en Londres, participará con Juan Manuel Liñares Sixto, médico y odontólogo.

Este equipo será el encargado de conmemorar el centenario de la expedición marítima que, liderada por García Jofré de Loaysa, partió el 24 de julio de 1525 del puerto de A Coruña hacia las islas Molucas, conocidas en la época como El Maluco.

Por aquel entonces, este archipiélago del Pacífico, perteneciente a Indonesia, se identificaba popularmente con el sobrenombre de las “islas de las especias”, debido al gran número de plantas aromáticas que habitaban en el territorio. El producto era equivalente al valor actual del oro, tal como se podría concluir del conflicto surgido entre España y Portugal por el control del lugar.

Para prolongar este quinto centenario en el tiempo, el Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide editó “Da Coruña ás Molucas. Heroica odisea de desexos e frustracións”, una recopilación de artículos de especialistas, historiadores e investigadores que dan una amplia perspectiva sobre la hazaña.

El Museo en Navidad

Desde el Museo Naval de Ferrol recuerdan que las instalaciones permanecerán cerradas los días de celebración de las fiestas navideñas, el 24, 25 y 31 de diciembre, así como las jornadas del 1, 6 y 7 de enero.